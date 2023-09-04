Mash: школьники в Махачкале устроили стрельбу из травмата. Видео

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В происшествии со стрельбой никто не пострадал Фото:

В Махачкале (Республика Дагестан) школьники устроили стрельбу из травматического оружия. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Махачкалинские школьники устроили стрельбу из травмата из-за того, что один из них начал материться и угрожать. Сначала дело пытались решить кулаками, потом в ход пошел ствол. К счастью, никто не пострадал. Юные дебоширы разбежались с приездом полиции», — рассказали в Mash.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Республики Дагестан для получения комментария по происшествию. На момент публикации ответ не поступил.

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В Махачкале (Республика Дагестан) школьники устроили стрельбу из травматического оружия. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Махачкалинские школьники устроили стрельбу из травмата из-за того, что один из них начал материться и угрожать. Сначала дело пытались решить кулаками, потом в ход пошел ствол. К счастью, никто не пострадал. Юные дебоширы разбежались с приездом полиции», — рассказали в Mash. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Республики Дагестан для получения комментария по происшествию. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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