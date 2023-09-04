Mash: школьники в Махачкале устроили стрельбу из травмата. Видео 04 сентября 2023 в 23:36 Размер текста - 17 + В происшествии со стрельбой никто не пострадал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Махачкале (Республика Дагестан) школьники устроили стрельбу из травматического оружия. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Махачкалинские школьники устроили стрельбу из травмата из-за того, что один из них начал материться и угрожать. Сначала дело пытались решить кулаками, потом в ход пошел ствол. К счастью, никто не пострадал. Юные дебоширы разбежались с приездом полиции», — рассказали в Mash. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Республики Дагестан для получения комментария по происшествию. На момент публикации ответ не поступил. В Махачкале (Республика Дагестан) школьники устроили стрельбу из травматического оружия. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Махачкалинские школьники устроили стрельбу из травмата из-за того, что один из них начал материться и угрожать. Сначала дело пытались решить кулаками, потом в ход пошел ствол. К счастью, никто не пострадал. Юные дебоширы разбежались с приездом полиции», — рассказали в Mash. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Республики Дагестан для получения комментария по происшествию. На момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям