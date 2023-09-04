В происшествии со стрельбой никто не пострадал
В Махачкале (Республика Дагестан) школьники устроили стрельбу из травматического оружия. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Махачкалинские школьники устроили стрельбу из травмата из-за того, что один из них начал материться и угрожать. Сначала дело пытались решить кулаками, потом в ход пошел ствол. К счастью, никто не пострадал. Юные дебоширы разбежались с приездом полиции», — рассказали в Mash.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Республики Дагестан для получения комментария по происшествию. На момент публикации ответ не поступил.
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