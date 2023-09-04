Губернатор Богомаз: ДРГ попыталась проникнуть на территорию РФ

04 сентября 2023 в 23:43 Размер текста - 17 +

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. «Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, на месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства.

В Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. «Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, на месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства.