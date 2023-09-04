Губернатор Богомаз: ДРГ попыталась проникнуть на территорию РФ

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Вооруженные силы Украины. stock, инструктор, полигон, ВСУ, stock
В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, на месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства.

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В Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. «Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, на месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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