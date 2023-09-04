04 сентября 2023
03 сентября 2023

Бастрыкин занялся нарушением прав пожилой женщины-инвалида в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома по программе реновации. Екатеринбург, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
Женщину-инвалида из Тюменской области выселяют из аварийного дома в социальное учреждение Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин велел доложить о фактах нарушения прав женщины-инвалида, которую выселяют из аварийного дома в социальное учреждение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В рамках доследственной проверки следственные органы СУ СК России по Тюменской области устанавливали обстоятельства возможного нарушения прав пенсионерки. После этого Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Александру Бессмельцеву доложить о ситуации и установленных фактах», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.

В СМИ распространилась информация о том, что пожилую женщину-инвалида, мать участника СВО, обязали освободить квартиру в аварийном доме. Ей предложили переехать в социальное учреждение, так как она не может получить жилье по социальному найму вне очереди и страдает хроническим заболеванием.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин велел доложить о фактах нарушения прав женщины-инвалида, которую выселяют из аварийного дома в социальное учреждение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В рамках доследственной проверки следственные органы СУ СК России по Тюменской области устанавливали обстоятельства возможного нарушения прав пенсионерки. После этого Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Александру Бессмельцеву доложить о ситуации и установленных фактах», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. В СМИ распространилась информация о том, что пожилую женщину-инвалида, мать участника СВО, обязали освободить квартиру в аварийном доме. Ей предложили переехать в социальное учреждение, так как она не может получить жилье по социальному найму вне очереди и страдает хроническим заболеванием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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