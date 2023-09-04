Агрессивные подростки начали угрожать тюменским автолюбителям

Подростки караулят тюменских автолюбителей на оживленных перекрестках Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени появились подростки, которые на перекрестках за деньги предлагают водителям протереть фары или стекла, а в случае отказа начинают угрожать автолюбителям. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.

«На днях я остановился на улице Профсоюзной, в районе ТЦ „Зеленый берег“. К моей машине подбежали подростки, которые начали без спроса протирать фары автомобиля. Я сказал им, чтобы они прекратили, потому что платить за „услуги“ я не буду. В ответ услышал от них отборный мат и угрозы. После этого я уехал», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Другой тюменский автолюбитель попал в аналогичную ситуацию. «Ко мне ребята, которые протирают стекла, подошли в районе Мориса Тореза. Я вежливо сказал, что в их услугах не нуждаюсь. Они обматерили меня и убежали», — рассказал тюменец в разговоре с URA.RU.

В областном управлении ГИБДД агентству рассказали о том, что пешеходам запрещено выходить на проезжую часть без необходимости. Только для того, чтобы перейти дорогу. «Совместные рейдовые мероприятия с подразделением по делам несовершеннолетних проводятся по выявлению нарушителей, в том числе детей-пешеходов. Несовершеннолетние старше 16 лет привлекаются к административной ответственности. Если от подростков в адрес водителей звучали оскорбления или угрозы, то это повод для того, чтобы обратиться в полицию. Чтобы в дальнейшем с подростками работали сотрудники ПДН», — отметили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.