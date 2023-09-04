Байден неожиданно отреагировал на возможный визит Ким Чен Ына в Москву

Байден улыбнулся на вопросы журналистов о поездке Ким Чен Ына в Россию

Байден отреагировал на планы лидера КНДР встретиться с Путиным Фото: Official White House / Cameron Smith

Президент США Джо Байден улыбнулся на вопросы американских журналистов касательно приезда в сентябре в Москву лидера КНДР Ким Чен Ына для встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пул журналистов Белого дома.

«Хотя он и улыбнулся пулу, он не ответил на выкрикиваемые вопросы о сообщениях относительно встречи Ким Чен Ына с Путиным», — передают журналисты РИА Новости. Визит якобы был запланирован, чтобы обсудить возможности поставок России большого количества оружия и обсуждения других вопросов касаемо военного сотрудничества.

По данным газеты New York Times, Ким Чен Ын запланировал встретиться с Путиным в сентябре, чтобы обсудить поставку оружия в Россию. По словам официальных лиц, идея визита появилась во время поездки министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею в июле, передает RT.