В Турции раскрыли, кто стоит за новым главой Минобороны Украины

Aydinlik: новый глава МО Украины Умеров выполняет указания США

05 сентября 2023 в 08:16 Размер текста - 17 +

Рустем Умеров связан с турецкой запрещенной организацией, сообщает Aydinlik Фото: president.gov.ua Новый министр обороны Украины Рустем Умеров, назначенный президентом страны Владимиром Зеленским, является исполнителем планов США в регионе. Об этом сообщает турецкое издание Aydinlik. Там уточнили, что Умеров связан с запрещенной в Турции организацией FETÖ, пытавшейся устроить госпереворот в Анкаре в 2016 году. «Умеров, считающийся министром, является политиком, представителем и исполнителем планов США в регионе», — сообщает издание . По его данным, новый глава минобороны Украины использует в личных целях денежные средства, полученные от иностранных государств. Кроме того, Умеров участвовал в программе обмена FLEX, которая спонсируется Госдепом США для подготовки специалистов из стран СНГ. Также он связан с организацией FETÖ, пытавшейся устроить государственный переворот в Турции в 2016 году. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров называл Рустема американским шпионом и «серым кардиналом» США. Также, по его словам, новый глава МО Украины получает финансирование от лидера FETÖ Фетуллаха Гюлена. Рустем Умеров сменил бывшего главу МО Украины Алексея Резникова на посту. Президент страны Владимир Зеленский назначил его 4 сентября. Глава государства объяснил это решение требованием новых подходов и взаимодействия с военным обществом, передает RT. Однако американская газета The New York Times сообщает, что Резников покинул должность по причине вскрывшейся коррупции с его участием в сфере закупок, пишет «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров, назначенный президентом страны Владимиром Зеленским, является исполнителем планов США в регионе. Об этом сообщает турецкое издание Aydinlik. Там уточнили, что Умеров связан с запрещенной в Турции организацией FETÖ, пытавшейся устроить госпереворот в Анкаре в 2016 году. «Умеров, считающийся министром, является политиком, представителем и исполнителем планов США в регионе», — сообщает издание. По его данным, новый глава минобороны Украины использует в личных целях денежные средства, полученные от иностранных государств. Кроме того, Умеров участвовал в программе обмена FLEX, которая спонсируется Госдепом США для подготовки специалистов из стран СНГ. Также он связан с организацией FETÖ, пытавшейся устроить государственный переворот в Турции в 2016 году. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров называл Рустема американским шпионом и «серым кардиналом» США. Также, по его словам, новый глава МО Украины получает финансирование от лидера FETÖ Фетуллаха Гюлена. Рустем Умеров сменил бывшего главу МО Украины Алексея Резникова на посту. Президент страны Владимир Зеленский назначил его 4 сентября. Глава государства объяснил это решение требованием новых подходов и взаимодействия с военным обществом, передает RT. Однако американская газета The New York Times сообщает, что Резников покинул должность по причине вскрывшейся коррупции с его участием в сфере закупок, пишет «Царьград».