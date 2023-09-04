04 сентября 2023

The Times: немецкая подготовка не спасла ВСУ от огромных потерь на южном направлении

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
ВСУ несут большие потери из-за отсутствия поддержки с воздуха Фото:
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47-я бригада ВСУ, обученная в Германии и оснащенная боевыми машинами Bradley и танками Leopard, понесла большие потери на южном направлении. Об этом сообщила английская газета The Times. Авторы статьи отметили, что у подразделения нет поддержки с воздуха.

«Едва 47-я бригада в начале июня возглавила главный удар на южном фронте, как понесла тяжелые потери», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что у подразделения не было поддержки с воздуха и необходимого оборудования для разминирования полей.

По данным газеты, украинская бригада обнаружила, что бронетехника часто останавливалась на российских минных полях и попадала под обстрел. Украинские медики сообщили, что потери ВСУ на южном направлении исчисляются четырехзначными цифрами.

Ранее депутат Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц заявил, что ВСУ испытывают трудности в контрнаступлении из-за отказа Германии предоставить истребители и дальнобойные ракеты Taurus. Полковник Рустам Сайфуллин заявил, что немецкие танки Leopard, используемые Киевом, на российских минах прекрасно разлетаются во все стороны, передает RT.

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47-я бригада ВСУ, обученная в Германии и оснащенная боевыми машинами Bradley и танками Leopard, понесла большие потери на южном направлении. Об этом сообщила английская газета The Times. Авторы статьи отметили, что у подразделения нет поддержки с воздуха. «Едва 47-я бригада в начале июня возглавила главный удар на южном фронте, как понесла тяжелые потери», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что у подразделения не было поддержки с воздуха и необходимого оборудования для разминирования полей. По данным газеты, украинская бригада обнаружила, что бронетехника часто останавливалась на российских минных полях и попадала под обстрел. Украинские медики сообщили, что потери ВСУ на южном направлении исчисляются четырехзначными цифрами. Ранее депутат Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц заявил, что ВСУ испытывают трудности в контрнаступлении из-за отказа Германии предоставить истребители и дальнобойные ракеты Taurus. Полковник Рустам Сайфуллин заявил, что немецкие танки Leopard, используемые Киевом, на российских минах прекрасно разлетаются во все стороны, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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