The Times: немецкая подготовка не спасла ВСУ от огромных потерь на южном направлении

05 сентября 2023 в 09:16 Размер текста - 17 +

ВСУ несут большие потери из-за отсутствия поддержки с воздуха Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине 47-я бригада ВСУ, обученная в Германии и оснащенная боевыми машинами Bradley и танками Leopard, понесла большие потери на южном направлении. Об этом сообщила английская газета The Times. Авторы статьи отметили, что у подразделения нет поддержки с воздуха. «Едва 47-я бригада в начале июня возглавила главный удар на южном фронте, как понесла тяжелые потери», — говорится в материале . Авторы статьи подчеркнули, что у подразделения не было поддержки с воздуха и необходимого оборудования для разминирования полей. По данным газеты, украинская бригада обнаружила, что бронетехника часто останавливалась на российских минных полях и попадала под обстрел. Украинские медики сообщили, что потери ВСУ на южном направлении исчисляются четырехзначными цифрами. Ранее депутат Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц заявил, что ВСУ испытывают трудности в контрнаступлении из-за отказа Германии предоставить истребители и дальнобойные ракеты Taurus. Полковник Рустам Сайфуллин заявил, что немецкие танки Leopard, используемые Киевом, на российских минах прекрасно разлетаются во все стороны, передает RT.

47-я бригада ВСУ, обученная в Германии и оснащенная боевыми машинами Bradley и танками Leopard, понесла большие потери на южном направлении. Об этом сообщила английская газета The Times. Авторы статьи отметили, что у подразделения нет поддержки с воздуха. «Едва 47-я бригада в начале июня возглавила главный удар на южном фронте, как понесла тяжелые потери», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что у подразделения не было поддержки с воздуха и необходимого оборудования для разминирования полей. По данным газеты, украинская бригада обнаружила, что бронетехника часто останавливалась на российских минных полях и попадала под обстрел. Украинские медики сообщили, что потери ВСУ на южном направлении исчисляются четырехзначными цифрами. Ранее депутат Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц заявил, что ВСУ испытывают трудности в контрнаступлении из-за отказа Германии предоставить истребители и дальнобойные ракеты Taurus. Полковник Рустам Сайфуллин заявил, что немецкие танки Leopard, используемые Киевом, на российских минах прекрасно разлетаются во все стороны, передает RT.