07 августа 2023

Spiegel: В Германии назвали главные причины замедления наступления ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Шварц считает, что ФРГ должна предоставить ВСУ дальнобойные ракеты Taurus Фото:

ВСУ испытывает трудности в контрнаступлении из-за отказа Германии предоставить истребители и дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщил депутат Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц.

«Украина ведет контрнаступление без должной поддержки с воздуха. Поэтому поставка западных самолетов F-16, которая уже была обещана, должна произойти быстрее, чем планировалось ранее. <…> Контрнаступление без истребителей затруднено» — заявил газете Spiegel депутат Шварц. Он добавил, что по этим же причинам Германия должна предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее URA.RU сообщало, что минобороны Германии отказалось поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Власти ФРГ опасаются, что этим оружием Киев может нанести удары по РФ. Однако некотырые депутаты Бундестага считают, что без поддержки с воздуха Киев может провалить контрнаступление. Президент России Владимир Путин отметил, что несмотря на наступательный потенциал ВСУ, все предпринятые попытки контрнаступления провалились, передает РТ.

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ВСУ испытывает трудности в контрнаступлении из-за отказа Германии предоставить истребители и дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщил депутат Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц. «Украина ведет контрнаступление без должной поддержки с воздуха. Поэтому поставка западных самолетов F-16, которая уже была обещана, должна произойти быстрее, чем планировалось ранее. <…> Контрнаступление без истребителей затруднено» — заявил газете Spiegel депутат Шварц. Он добавил, что по этим же причинам Германия должна предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Ранее URA.RU сообщало, что минобороны Германии отказалось поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Власти ФРГ опасаются, что этим оружием Киев может нанести удары по РФ. Однако некотырые депутаты Бундестага считают, что без поддержки с воздуха Киев может провалить контрнаступление. Президент России Владимир Путин отметил, что несмотря на наступательный потенциал ВСУ, все предпринятые попытки контрнаступления провалились, передает РТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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