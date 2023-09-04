Житель Екатеринбурга Дмитрий Бахтин вышел на одиночный пикет к зданию прокуратуры Свердловской области. Мужчина хочет добиться для сына с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) выдачи швейцарского препарата «Рисдиплам». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала представитель семьи Юлия Липинская.
«Дмитрий Бахтин вместе с сыном вышли на одиночный пикет к зданию областной прокуратуры. Дмитрий требует исполнения решения суда — обеспечить сына препаратом „Рисдиплам“. Дмитрий готов хоть каждый день стоять, лишь бы спасти своего ребенка», — заявила Липинская.
Родители Миши Бахтина уже три года ведут борьбу за жизнь своего единственного сына, у которого редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия (СМА). История борьбы за жизнь екатеринбургского мальчика Миши Бахтина — в сюжете URA.RU.
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