Послушник церкви зарезал пермского бездомного из-за денег

05 сентября 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Бездомный попросил у убийцы деньги на еду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пермском крае послушник церкви убил бездомного человека, который попросил у него денег на еду. Преступник лишил жизни человека, ударив его ножом шею. «Прячась от дождя под козырьком мусорки, преступник встретил там бездомного, который стал в грубой форме требовать у послушника церкви деньги на еду. Разозлившись, мужчина достал нож и ударил бездомного в шею», — сообщает telegram-канал Ural Mash. После убийства пермяк встретил на улице пару горожан, которым честно признался в убийстве, после чего скрылся с места преступления. По факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело, убийцу ищут правоохранительные органы. Известно, что преступник был судим девять раз. После очередного освобождения из колонии он жил при церкви в деревне Капидоны Пермского края, где был послушником. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

В Пермском крае послушник церкви убил бездомного человека, который попросил у него денег на еду. Преступник лишил жизни человека, ударив его ножом шею. «Прячась от дождя под козырьком мусорки, преступник встретил там бездомного, который стал в грубой форме требовать у послушника церкви деньги на еду. Разозлившись, мужчина достал нож и ударил бездомного в шею», — сообщает telegram-канал Ural Mash. После убийства пермяк встретил на улице пару горожан, которым честно признался в убийстве, после чего скрылся с места преступления. По факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело, убийцу ищут правоохранительные органы. Известно, что преступник был судим девять раз. После очередного освобождения из колонии он жил при церкви в деревне Капидоны Пермского края, где был послушником. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.