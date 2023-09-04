04 сентября 2023

Послушник церкви зарезал пермского бездомного из-за денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Попрошайки, бомжи Курган, бомж, ноги
Бездомный попросил у убийцы деньги на еду Фото:

В Пермском крае послушник церкви убил бездомного человека, который попросил у него денег на еду. Преступник лишил жизни человека, ударив его ножом шею.

«Прячась от дождя под козырьком мусорки, преступник встретил там бездомного, который стал в грубой форме требовать у послушника церкви деньги на еду. Разозлившись, мужчина достал нож и ударил бездомного в шею», — сообщает telegram-канал Ural Mash. После убийства пермяк встретил на улице пару горожан, которым честно признался в убийстве, после чего скрылся с места преступления.

По факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело, убийцу ищут правоохранительные органы. Известно, что преступник был судим девять раз. После очередного освобождения из колонии он жил при церкви в деревне Капидоны Пермского края, где был послушником. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

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В Пермском крае послушник церкви убил бездомного человека, который попросил у него денег на еду. Преступник лишил жизни человека, ударив его ножом шею. «Прячась от дождя под козырьком мусорки, преступник встретил там бездомного, который стал в грубой форме требовать у послушника церкви деньги на еду. Разозлившись, мужчина достал нож и ударил бездомного в шею», — сообщает telegram-канал Ural Mash. После убийства пермяк встретил на улице пару горожан, которым честно признался в убийстве, после чего скрылся с места преступления. По факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело, убийцу ищут правоохранительные органы. Известно, что преступник был судим девять раз. После очередного освобождения из колонии он жил при церкви в деревне Капидоны Пермского края, где был послушником. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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