Жителей Миасса просят не пугаться звуков взрывов

05 сентября 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Сотрудники управления ГОЧС Миасса предупредили о плановых подрывных работах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Миасса Челябинской области 5 сентября предупредили о подрывных работах. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГОЧС Миасса. «Предприятие Миасса 5 сентября проведет плановые подрывные работы. Жителей просим не пугаться и сохранять спокойствие», — уточнили в управлении. Работы проведет «Тургоякское рудоуправление». Взрывы прозвучат с 11:50 до 12:30.

Жителей Миасса Челябинской области 5 сентября предупредили о подрывных работах. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГОЧС Миасса. «Предприятие Миасса 5 сентября проведет плановые подрывные работы. Жителей просим не пугаться и сохранять спокойствие», — уточнили в управлении. Работы проведет «Тургоякское рудоуправление». Взрывы прозвучат с 11:50 до 12:30.