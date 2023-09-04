04 сентября 2023

Жителей Миасса просят не пугаться звуков взрывов

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Сотрудники управления ГОЧС Миасса предупредили о плановых подрывных работах Фото:

Жителей Миасса Челябинской области 5 сентября предупредили о подрывных работах. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГОЧС Миасса.

«Предприятие Миасса 5 сентября проведет плановые подрывные работы. Жителей просим не пугаться и сохранять спокойствие», — уточнили в управлении.

Работы проведет «Тургоякское рудоуправление». Взрывы прозвучат с 11:50 до 12:30.

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Жителей Миасса Челябинской области 5 сентября предупредили о подрывных работах. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГОЧС Миасса. «Предприятие Миасса 5 сентября проведет плановые подрывные работы. Жителей просим не пугаться и сохранять спокойствие», — уточнили в управлении. Работы проведет «Тургоякское рудоуправление». Взрывы прозвучат с 11:50 до 12:30.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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