Дорога будет закрыта из-за ремонта
В Кургане до 5 октября из-за ремонтных работ перекроют участок ул. Климова. Об этом сообщили представители компании АО «Водный Союз» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Работы по замене участка коллектора и монтажу двух новых канализационных колодцев потребуют закрытия для движения ул. Климова от пересечения с ул. Ленина до жилого дома №78. Запрет будет действовать до 5 октября текущего года», — написано в группе.
Авария произошла на самотечном коллекторе диаметром 700 мм. Работы по перекладке ветхого трубопровода начнутся 6 сентября. Представители компании просят водителей заранее планировать свой маршрут.
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