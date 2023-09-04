04 сентября 2023

В центре Кургана на месяц перекроют дорогу. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Курган, ремонт дорог, объезд дороги
Дорога будет закрыта из-за ремонта Фото:

В Кургане до 5 октября из-за ремонтных работ перекроют участок ул. Климова. Об этом сообщили представители компании АО «Водный Союз» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Работы по замене участка коллектора и монтажу двух новых канализационных колодцев потребуют закрытия для движения ул. Климова от пересечения с ул. Ленина до жилого дома №78. Запрет будет действовать до 5 октября текущего года», — написано в группе.

Авария произошла на самотечном коллекторе диаметром 700 мм. Работы по перекладке ветхого трубопровода начнутся 6 сентября. Представители компании просят водителей заранее планировать свой маршрут.

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В Кургане до 5 октября из-за ремонтных работ перекроют участок ул. Климова. Об этом сообщили представители компании АО «Водный Союз» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Работы по замене участка коллектора и монтажу двух новых канализационных колодцев потребуют закрытия для движения ул. Климова от пересечения с ул. Ленина до жилого дома №78. Запрет будет действовать до 5 октября текущего года», — написано в группе. Авария произошла на самотечном коллекторе диаметром 700 мм. Работы по перекладке ветхого трубопровода начнутся 6 сентября. Представители компании просят водителей заранее планировать свой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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