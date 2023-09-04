Челябинцы снарядили саперный полк на СВО. Видео

05 сентября 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Саперам передали необходимые на фронте вещи Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители челябинского отделения общероссийского народного фронта (ОНФ) снарядили 92 саперный полк, находящийся на СВО. Как сообщил URA.RU председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий, им отправили необходимые вещи. «Военнослужащие 92 саперного полка получили партию гуманитарной помощи. Бойцы этого подразделения впервые получили от нас: генераторы, бензопилы, строительные материалы, чехлы для бронежилетов, летние костюмы, обувь, бочки для воды и средства гигиены», — сообщил URA.RU Рыжий. Он добавил, что вся страна верит в парней. Нет сомнений, что они вернутся с победой. «Поддержите и вы южноуральских бойцов. Списки потребностей военнослужащих и способы перевода средств на специальный счет можно узнать в нашем отделении по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 20», — отметил Рыжий.

Представители челябинского отделения общероссийского народного фронта (ОНФ) снарядили 92 саперный полк, находящийся на СВО. Как сообщил URA.RU председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий, им отправили необходимые вещи. «Военнослужащие 92 саперного полка получили партию гуманитарной помощи. Бойцы этого подразделения впервые получили от нас: генераторы, бензопилы, строительные материалы, чехлы для бронежилетов, летние костюмы, обувь, бочки для воды и средства гигиены», — сообщил URA.RU Рыжий. Он добавил, что вся страна верит в парней. Нет сомнений, что они вернутся с победой. «Поддержите и вы южноуральских бойцов. Списки потребностей военнослужащих и способы перевода средств на специальный счет можно узнать в нашем отделении по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 20», — отметил Рыжий.