В Курганскую область идут заморозки. Скрин

05 сентября 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Курганский ЦГМС предупредил о заморозках ночью 6 и 7 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU В отдельных районах Курганской области ночью 6 и 7 сентября ожидаются заморозки. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. Ночью 6 и 7 сентября в отдельных районах области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°. Переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано в сообщении. В среду днем температура составит до 20 градусов. Ветер, по прогнозу синоптиков, будет неустойчивым и слабым. В четверг столбик термометра поднимется до 22 градусов, максимальная скорость ветра составит восемь метров в секунду. Заморозки в Курганской области 6 и 7 сентября Скрин: Курганский ЦГМС, http://www.kurganpogoda.ru/index.php/forecast/prognoz-pogody-po-g-kurganu-i-kurganskoj-oblasti

В отдельных районах Курганской области ночью 6 и 7 сентября ожидаются заморозки. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. Ночью 6 и 7 сентября в отдельных районах области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°. Переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано в сообщении. В среду днем температура составит до 20 градусов. Ветер, по прогнозу синоптиков, будет неустойчивым и слабым. В четверг столбик термометра поднимется до 22 градусов, максимальная скорость ветра составит восемь метров в секунду.