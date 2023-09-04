04 сентября 2023

В Курганскую область идут заморозки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, замерзшая лужа, осень, лед
Курганский ЦГМС предупредил о заморозках ночью 6 и 7 сентября Фото:

В отдельных районах Курганской области ночью 6 и 7 сентября ожидаются заморозки. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. Ночью 6 и 7 сентября в отдельных районах области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°. Переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано в сообщении.

В среду днем температура составит до 20 градусов. Ветер, по прогнозу синоптиков, будет неустойчивым и слабым. В четверг столбик термометра поднимется до 22 градусов, максимальная скорость ветра составит восемь метров в секунду.

Заморозки в Курганской области 6 и 7 сентября
Заморозки в Курганской области 6 и 7 сентября

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В отдельных районах Курганской области ночью 6 и 7 сентября ожидаются заморозки. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. Ночью 6 и 7 сентября в отдельных районах области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°. Переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано в сообщении. В среду днем температура составит до 20 градусов. Ветер, по прогнозу синоптиков, будет неустойчивым и слабым. В четверг столбик термометра поднимется до 22 градусов, максимальная скорость ветра составит восемь метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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