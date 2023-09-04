Курганский ЦГМС предупредил о заморозках ночью 6 и 7 сентября
В отдельных районах Курганской области ночью 6 и 7 сентября ожидаются заморозки. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.
«Прогноз погоды по Курганской области. Ночью 6 и 7 сентября в отдельных районах области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°. Переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано в сообщении.
В среду днем температура составит до 20 градусов. Ветер, по прогнозу синоптиков, будет неустойчивым и слабым. В четверг столбик термометра поднимется до 22 градусов, максимальная скорость ветра составит восемь метров в секунду.
Заморозки в Курганской области 6 и 7 сентября
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