Экс-главврач пермского краевого онкодиспансера не смог оправдать себя за взятку

05 сентября 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Суд оставил в силе приговор Максиму Мезенцеву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший главный врач пермского краевого онкодиспансера Максим Мезенцев не смог обжаловать приговор суда за взяточничество. Ему придется оплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. «Пермский краевой суд оставил в силе приговор экс-главному врачу ГБУЗ „Пермский краевой онкологический диспансер“ Максиму Мезенцеву», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Уголовное дело в отношении Мезенцева повторно рассматривалось Индустриальным районным судом Перми. Ранее суд уже признал его виновным в получении взятки и приговорил к штрафу. Также Мезенцеву запретили заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными полномочиями в системе здравоохранения. Однако бывший главврач онкодиспансера дошел до Седьмого кассационного суда в Челябинске, оспаривая решение. В итоге дело было направлено на новое рассмотрение.

Бывший главный врач пермского краевого онкодиспансера Максим Мезенцев не смог обжаловать приговор суда за взяточничество. Ему придется оплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. «Пермский краевой суд оставил в силе приговор экс-главному врачу ГБУЗ „Пермский краевой онкологический диспансер“ Максиму Мезенцеву», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Уголовное дело в отношении Мезенцева повторно рассматривалось Индустриальным районным судом Перми. Ранее суд уже признал его виновным в получении взятки и приговорил к штрафу. Также Мезенцеву запретили заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными полномочиями в системе здравоохранения. Однако бывший главврач онкодиспансера дошел до Седьмого кассационного суда в Челябинске, оспаривая решение. В итоге дело было направлено на новое рассмотрение.