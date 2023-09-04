04 сентября 2023

Экс-главврач пермского краевого онкодиспансера не смог оправдать себя за взятку

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Чебаркуль. Раевский Александр. Орлов Андрей. Челябинск., главный врач, надпись
Суд оставил в силе приговор Максиму Мезенцеву Фото:

Бывший главный врач пермского краевого онкодиспансера Максим Мезенцев не смог обжаловать приговор суда за взяточничество. Ему придется оплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

«Пермский краевой суд оставил в силе приговор экс-главному врачу ГБУЗ „Пермский краевой онкологический диспансер“ Максиму Мезенцеву», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Уголовное дело в отношении Мезенцева повторно рассматривалось Индустриальным районным судом Перми.

Ранее суд уже признал его виновным в получении взятки и приговорил к штрафу. Также Мезенцеву запретили заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными полномочиями в системе здравоохранения. Однако бывший главврач онкодиспансера дошел до Седьмого кассационного суда в Челябинске, оспаривая решение. В итоге дело было направлено на новое рассмотрение.

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Бывший главный врач пермского краевого онкодиспансера Максим Мезенцев не смог обжаловать приговор суда за взяточничество. Ему придется оплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. «Пермский краевой суд оставил в силе приговор экс-главному врачу ГБУЗ „Пермский краевой онкологический диспансер“ Максиму Мезенцеву», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Уголовное дело в отношении Мезенцева повторно рассматривалось Индустриальным районным судом Перми. Ранее суд уже признал его виновным в получении взятки и приговорил к штрафу. Также Мезенцеву запретили заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными полномочиями в системе здравоохранения. Однако бывший главврач онкодиспансера дошел до Седьмого кассационного суда в Челябинске, оспаривая решение. В итоге дело было направлено на новое рассмотрение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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