22 июня 2023

Пермского экс-главврача повторно осудили за получение взятки

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Интервью с Николаем Цукановым. Екатеринбург, фемида
Индустриальный районный суд Перми повторно рассмотрел дело экс-главврача Максима Мезенцева Фото:

Суд повторно признал виновным в получении взятки бывшего главного врача пермского онкодиспансера. Максим Мезенцев обжаловал свой приговор и дошел до Седьмого кассационного суда в Челябинске, а тот отправил дело на новое рассмотрение. Решением Индустриального районного суда Мезенцев второй раз признан виновным.

«Судом установлено, что, будучи должностным лицом бюджетного учреждения, подсудимый получил взятку в виде подарочных сертификатов общей суммой в 50 тысяч рублей», — говорится на сайте суда. Также Мезенцев должен будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей и не имеет права деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в области здравоохранения в течение двух лет.

Впервые суд признал Мезенцева виновным в получении взятки весной 2022 года. Тогда же ему запретили работать на должности руководителя в сфере здравоохранения.

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Суд повторно признал виновным в получении взятки бывшего главного врача пермского онкодиспансера. Максим Мезенцев обжаловал свой приговор и дошел до Седьмого кассационного суда в Челябинске, а тот отправил дело на новое рассмотрение. Решением Индустриального районного суда Мезенцев второй раз признан виновным. «Судом установлено, что, будучи должностным лицом бюджетного учреждения, подсудимый получил взятку в виде подарочных сертификатов общей суммой в 50 тысяч рублей», — говорится на сайте суда. Также Мезенцев должен будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей и не имеет права деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в области здравоохранения в течение двух лет. Впервые суд признал Мезенцева виновным в получении взятки весной 2022 года. Тогда же ему запретили работать на должности руководителя в сфере здравоохранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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