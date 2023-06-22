Пермского экс-главврача повторно осудили за получение взятки

Суд повторно признал виновным в получении взятки бывшего главного врача пермского онкодиспансера. Максим Мезенцев обжаловал свой приговор и дошел до Седьмого кассационного суда в Челябинске, а тот отправил дело на новое рассмотрение. Решением Индустриального районного суда Мезенцев второй раз признан виновным.
«Судом установлено, что, будучи должностным лицом бюджетного учреждения, подсудимый получил взятку в виде подарочных сертификатов общей суммой в 50 тысяч рублей», — говорится на сайте суда. Также Мезенцев должен будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей и не имеет права деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в области здравоохранения в течение двух лет.
Впервые суд признал Мезенцева виновным в получении взятки весной 2022 года. Тогда же ему запретили работать на должности руководителя в сфере здравоохранения.
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