04 сентября 2023

Бизнес-леди разрешили строить магазин в Металлургическом районе Челябинска. Скрин

В Металлургическом районе Челябинска появится новый торговый комплекс
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, маникюр, ногти, рука чиновницы, планшет
Площадь под застройку составляет 1 272 квадратных метров Фото:

Бизнес-леди Рузанне Григорян разрешили строить торговый комплекс в Металлургическом районе Челябинска. Площадь под застройку составляет 1 272 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц: Румянцева, Байкальской, Липецкой, шоссе Металлургов в Металлургическом районе города Челябинска. Инициатор проекта — Рузанна Григорян», — говорится на сайте.

Согласно документации, планируемый к размещению объект — магазин с подземной автостоянкой на 15 машиномест. Территория проектирования находится в многофункциональной территориальной зоне общественно-деловой застройки. Площадь в границах проектирования составляет 26 074 квадратных метров.

По данным сервиса «Сбис», Рузанна Григорян зарегистрирована как индивидуальный предприниматель с 2004 года. Бизнес-леди осуществляет 11 видов деятельности, в том числе работает в сфере ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.

Территория проектирования находится в многофункциональной территориальной зоне общественно-деловой застройки
Территория проектирования находится в многофункциональной территориальной зоне общественно-деловой застройки

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Бизнес-леди Рузанне Григорян разрешили строить торговый комплекс в Металлургическом районе Челябинска. Площадь под застройку составляет 1 272 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц: Румянцева, Байкальской, Липецкой, шоссе Металлургов в Металлургическом районе города Челябинска. Инициатор проекта — Рузанна Григорян», — говорится на сайте. Согласно документации, планируемый к размещению объект — магазин с подземной автостоянкой на 15 машиномест. Территория проектирования находится в многофункциональной территориальной зоне общественно-деловой застройки. Площадь в границах проектирования составляет 26 074 квадратных метров. По данным сервиса «Сбис», Рузанна Григорян зарегистрирована как индивидуальный предприниматель с 2004 года. Бизнес-леди осуществляет 11 видов деятельности, в том числе работает в сфере ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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