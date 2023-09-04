Бизнес-леди разрешили строить магазин в Металлургическом районе Челябинска. Скрин

В Металлургическом районе Челябинска появится новый торговый комплекс

05 сентября 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Площадь под застройку составляет 1 272 квадратных метров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бизнес-леди Рузанне Григорян разрешили строить торговый комплекс в Металлургическом районе Челябинска. Площадь под застройку составляет 1 272 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц: Румянцева, Байкальской, Липецкой, шоссе Металлургов в Металлургическом районе города Челябинска. Инициатор проекта — Рузанна Григорян», — говорится на сайте. Согласно документации, планируемый к размещению объект — магазин с подземной автостоянкой на 15 машиномест. Территория проектирования находится в многофункциональной территориальной зоне общественно-деловой застройки. Площадь в границах проектирования составляет 26 074 квадратных метров. По данным сервиса «Сбис», Рузанна Григорян зарегистрирована как индивидуальный предприниматель с 2004 года. Бизнес-леди осуществляет 11 видов деятельности, в том числе работает в сфере ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания. Территория проектирования находится в многофункциональной территориальной зоне общественно-деловой застройки Скрин: сайт администрации г. Челябинск

Бизнес-леди Рузанне Григорян разрешили строить торговый комплекс в Металлургическом районе Челябинска. Площадь под застройку составляет 1 272 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц: Румянцева, Байкальской, Липецкой, шоссе Металлургов в Металлургическом районе города Челябинска. Инициатор проекта — Рузанна Григорян», — говорится на сайте. Согласно документации, планируемый к размещению объект — магазин с подземной автостоянкой на 15 машиномест. Территория проектирования находится в многофункциональной территориальной зоне общественно-деловой застройки. Площадь в границах проектирования составляет 26 074 квадратных метров. По данным сервиса «Сбис», Рузанна Григорян зарегистрирована как индивидуальный предприниматель с 2004 года. Бизнес-леди осуществляет 11 видов деятельности, в том числе работает в сфере ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.