Бизнес-леди Рузанне Григорян разрешили строить торговый комплекс в Металлургическом районе Челябинска. Площадь под застройку составляет 1 272 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.
«Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц: Румянцева, Байкальской, Липецкой, шоссе Металлургов в Металлургическом районе города Челябинска. Инициатор проекта — Рузанна Григорян», — говорится на сайте.
Согласно документации, планируемый к размещению объект — магазин с подземной автостоянкой на 15 машиномест. Территория проектирования находится в многофункциональной территориальной зоне общественно-деловой застройки. Площадь в границах проектирования составляет 26 074 квадратных метров.
По данным сервиса «Сбис», Рузанна Григорян зарегистрирована как индивидуальный предприниматель с 2004 года. Бизнес-леди осуществляет 11 видов деятельности, в том числе работает в сфере ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.
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