04 сентября 2023

В Тюмени благоустроят сектор кладбища, где захоронены участники СВО

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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, похороны, военные похороны, похороны солдата
На Червишевском кладбище благоустроят сектор с военными захоронениями Фото:

Власти Тюмени оплатят услуги по благоустройству сектора Червишевского кладбища, где хоронят участников СВО. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

«Закупка на выполнение работ по благоустройству сектора № 28 кладбища „Червишевское-5“. Начальная цена — 5 295 657 рублей», — говорится в документах тендера.

Сектор №28 выделен на кладбище для захоронения военных. Ранее об этом заявлял глава администрации города Руслан Кухарук на встрече с родственниками тех, кто погиб на спецоперации.

По контракту на территории сектора подрядчику предстоит установить бордюры, тротуарные дорожки и ограждения. Также будет произведено озеленение: исполнитель высадит десять трехметровых елей и посеет газон из злаковых трав и клевера.

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Власти Тюмени оплатят услуги по благоустройству сектора Червишевского кладбища, где хоронят участников СВО. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. «Закупка на выполнение работ по благоустройству сектора № 28 кладбища „Червишевское-5“. Начальная цена — 5 295 657 рублей», — говорится в документах тендера. Сектор №28 выделен на кладбище для захоронения военных. Ранее об этом заявлял глава администрации города Руслан Кухарук на встрече с родственниками тех, кто погиб на спецоперации. По контракту на территории сектора подрядчику предстоит установить бордюры, тротуарные дорожки и ограждения. Также будет произведено озеленение: исполнитель высадит десять трехметровых елей и посеет газон из злаковых трав и клевера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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