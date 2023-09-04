В Тюмени благоустроят сектор кладбища, где захоронены участники СВО

На Червишевском кладбище благоустроят сектор с военными захоронениями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Тюмени оплатят услуги по благоустройству сектора Червишевского кладбища, где хоронят участников СВО. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

«Закупка на выполнение работ по благоустройству сектора № 28 кладбища „Червишевское-5“. Начальная цена — 5 295 657 рублей», — говорится в документах тендера.

Сектор №28 выделен на кладбище для захоронения военных. Ранее об этом заявлял глава администрации города Руслан Кухарук на встрече с родственниками тех, кто погиб на спецоперации.

По контракту на территории сектора подрядчику предстоит установить бордюры, тротуарные дорожки и ограждения. Также будет произведено озеленение: исполнитель высадит десять трехметровых елей и посеет газон из злаковых трав и клевера.