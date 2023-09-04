Министр культуры Пермского края нашла нового заместителя

Заместителем министра культуры Пермского края назначена Елена Колчанова. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. В минкультуры чиновница будет курировать работу финансово-экономического направления, организационного блока и отдела профессионального искусства.
«Елене Владимировне предстоит выстраивать качественную инфраструктуру, управлять учреждениями и командами, обеспечивать грамотный менеджмент событий в сфере культуры», — сообщает пресс-служба ведомства. Ранее Колчанова работала в краевом министерстве экономического развития и инвестиций, где возглавляла отдел по внешнеэкономической деятельности. Также она руководила центром международного сотрудничества Пермской торгово-промышленной палаты.
URA.RU рассказывало, что министр культуры Пермского края Алла Платонова осталась без заместителя в апреле после ухода Марины Илюхиной, которая возглавила АНО «Агентство новых технологий». Нового зама Платонова искала себе, в том числе, через мессенджер Telegram.
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