04 сентября 2023

Министр культуры Пермского края нашла нового заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение чиновников. Курган, чиновница, кресло, женская сумка
В минкультуры Елена Колчанова будет курировать работу финансово-экономического направления Фото:

Заместителем министра культуры Пермского края назначена Елена Колчанова. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. В минкультуры чиновница будет курировать работу финансово-экономического направления, организационного блока и отдела профессионального искусства.

«Елене Владимировне предстоит выстраивать качественную инфраструктуру, управлять учреждениями и командами, обеспечивать грамотный менеджмент событий в сфере культуры», — сообщает пресс-служба ведомства. Ранее Колчанова работала в краевом министерстве экономического развития и инвестиций, где возглавляла отдел по внешнеэкономической деятельности. Также она руководила центром международного сотрудничества Пермской торгово-промышленной палаты.

URA.RU рассказывало, что министр культуры Пермского края Алла Платонова осталась без заместителя в апреле после ухода Марины Илюхиной, которая возглавила АНО «Агентство новых технологий». Нового зама Платонова искала себе, в том числе, через мессенджер Telegram.

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Заместителем министра культуры Пермского края назначена Елена Колчанова. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. В минкультуры чиновница будет курировать работу финансово-экономического направления, организационного блока и отдела профессионального искусства. «Елене Владимировне предстоит выстраивать качественную инфраструктуру, управлять учреждениями и командами, обеспечивать грамотный менеджмент событий в сфере культуры», — сообщает пресс-служба ведомства. Ранее Колчанова работала в краевом министерстве экономического развития и инвестиций, где возглавляла отдел по внешнеэкономической деятельности. Также она руководила центром международного сотрудничества Пермской торгово-промышленной палаты. URA.RU рассказывало, что министр культуры Пермского края Алла Платонова осталась без заместителя в апреле после ухода Марины Илюхиной, которая возглавила АНО «Агентство новых технологий». Нового зама Платонова искала себе, в том числе, через мессенджер Telegram.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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