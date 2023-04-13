Заместитель пермского министра культуры оставляет должность ради юбилея краевой столицы

Заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина оставит занимаемую должность. По информации СМИ, чиновница возглавит АНО «Агентство новых технологий», которое координирует работу по подготовке к празднованию 300-летия краевой столицы.
«Марина Илюхина переходит с должности заместителя министра культуры Пермского края на позицию директора АНО „Агентство новых технологий“. Перед Илюхиной стоит задача качественно организовать работу организации и сформировать концепцию развития организации на последующие годы», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на собственный источник.
Единственным учредителем указанного АНО является министерство культуры Пермского края. До недавнего времени руководителем агентства являлась Гульнар Гафурова, Илюхина же курировала его деятельность по линии минкультуры. Ранее сообщалось, что АНО «Агентство новых технологий» получит больше денег на свою деятельность, чем предполагалось изначально.
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