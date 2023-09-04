Фаворит екатеринбургских выборов приехала к лидеру ЛДПР Слуцкому за защитой

05 сентября 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий работал в Екатеринбурге с 3 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU Кандидат в депутаты гордумы Юлия Гильванова (округ №24) утром 5 сентября встретилась с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, приехавшим в Екатеринбург с предвыборной гастролью (он — первый номер общегородского партсписка). Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. Встреча прошла в пятизвездочном отеле Hyatt перед вылетом политика в Москву. «Общались несколько минут, сделали фото», — поделился невольный свидетель. Информации об этом в соцсетях Гильвановой пока нет, но в ближайшее время появится, уверен другой собеседник. «Юлия хотела не только получить напутственные слова, но и заручиться публичной поддержкой. Во избежание эксцессов 9—10 сентября (дни голосования — прим. URA. RU)», — объяснил источник. Свердловский координатор ЛДПР Александр Каптюг в разговоре с URA.RU факт встречи подтвердил. Известно, что в округе №24 мэрия по согласованию с губернатором Евгением Куйвашевым поддерживает депутата от КПРФ Виктора Сомикова, протеже девелопера Андрея Гавриловского. По данным URA.RU, после встречи Слуцкого с Куйвашевым 4 сентября этот расклад не поменялся. При этом известно, что Сомикова и Гавриловского еще несколько недель назад предупредили: Гильванова имеет все шансы на победу. Мероприятия с участием Слуцкого 4 сентября, в частности, встречу с партактивом, она пропустила — по причине заранее расписанных акций в округе. С лидером партии буквально несколькими фразами обменялся другой кандидат от ЛДПР, депутат Дмитрий Николаев — второй номер партсписка, также представляющий ЛДПР в округе №20. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат в депутаты гордумы Юлия Гильванова (округ №24) утром 5 сентября встретилась с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, приехавшим в Екатеринбург с предвыборной гастролью (он — первый номер общегородского партсписка). Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. Встреча прошла в пятизвездочном отеле Hyatt перед вылетом политика в Москву. «Общались несколько минут, сделали фото», — поделился невольный свидетель. Информации об этом в соцсетях Гильвановой пока нет, но в ближайшее время появится, уверен другой собеседник. «Юлия хотела не только получить напутственные слова, но и заручиться публичной поддержкой. Во избежание эксцессов 9—10 сентября (дни голосования — прим. URA. RU)», — объяснил источник. Свердловский координатор ЛДПР Александр Каптюг в разговоре с URA.RU факт встречи подтвердил. Известно, что в округе №24 мэрия по согласованию с губернатором Евгением Куйвашевым поддерживает депутата от КПРФ Виктора Сомикова, протеже девелопера Андрея Гавриловского. По данным URA.RU, после встречи Слуцкого с Куйвашевым 4 сентября этот расклад не поменялся. При этом известно, что Сомикова и Гавриловского еще несколько недель назад предупредили: Гильванова имеет все шансы на победу. Мероприятия с участием Слуцкого 4 сентября, в частности, встречу с партактивом, она пропустила — по причине заранее расписанных акций в округе. С лидером партии буквально несколькими фразами обменялся другой кандидат от ЛДПР, депутат Дмитрий Николаев — второй номер партсписка, также представляющий ЛДПР в округе №20.