Застройщик теряет своего человека во власти Екатеринбурга

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Круглый стол ИД КоммерсантЪ - Урал в БЦ Президент на тему Тенденции и перспективы развития строительного рынка Екатеринбурга. , гавриловский андрей
Андрей Гавриловский имеет голос во власти с 2018 года Фото:

Девелопер Андрей Гавриловский (хозяин БЦ «Антей» и БЦ «Высоцкий») по итогам выборов рискует лишиться своего депутата в гордуме Екатеринбурга. Об этом его несколько раз за последние недели предупредила мэрия, рассказал источник URA.RU в представительном органе.

Гавриловского в действующем созыве представляет его подчиненный, депутат Виктор Сомиков. Он пытается переизбраться по округу №24 (Чкаловский район). Случай Сомикова уникален: в отличие от некоторых других депутатов, ему не пришлось переходить в «Единую Россию» ради получения поддержки от властей — в рамках кулуарной сделки чиновники «отдали» КПРФ этот округ.

Основными оппонентами Сомикова считаются Юлия Гильванова из ЛДПР и активист «Единой России» Данил Тупица (его чиновники видеть в гонке не хотели). В политтусовке обсуждают две версии, кто стоит за Гильвановой. Первая — антимэрская коалиция миллиардера Виталия Кочеткова, финансирующего целый пул кандидатов. Вторая — промэрский коммунальный альянс, якобы имеющий давние счеты с Сомиковым и Гавриловским.

Проведенные по заказу администрации соцопросы якобы показали: наибольшие шансы на победу имеет Гильванова, Сомиков пока даже не второй. «Ему и Гавриловскому в мэрии неоднократно давали понять, что, если они и дальше будут пассивны, выборы проиграют. Но они уверены, что смогут победить — при поддержке только админресурса и своих сотрудников», — на условиях анонимности поделился один из депутатов.

Другой источник, знакомый с ходом кулуарных обсуждений, передал, что в частных беседах чиновники также вспоминают поражение другого самоуверенного депутата — Валерия Савельева (AVS Group), одного из богатейших свердловских парламентариев. На выборах 2021 года ему сенсационно не хватило 700 голосов для победы над секретарем обкома КПРФ Александром Ивачевым. Причем в том же Чкаловском районе. Это стало настоящим потрясением и для властей, и для самого Савельева.

Сомиков в то же время заявил корреспонденту, что никаких предупреждений от горадминистрации не получал и социологию не видел. «До выборов у нас три недели (голосование пройдет 9—10 сентября — прим. ред.). Понятно, что штабы всех кандидатов сейчас упорно работают, ищут какие-то нестандартные комбинации. Идет нормальная работа, борьба. Просто разная тактика — есть спринтеры, а есть стайеры», — сказал Сомиков.

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Девелопер Андрей Гавриловский (хозяин БЦ «Антей» и БЦ «Высоцкий») по итогам выборов рискует лишиться своего депутата в гордуме Екатеринбурга. Об этом его несколько раз за последние недели предупредила мэрия, рассказал источник URA.RU в представительном органе. Гавриловского в действующем созыве представляет его подчиненный, депутат Виктор Сомиков. Он пытается переизбраться по округу №24 (Чкаловский район). Случай Сомикова уникален: в отличие от некоторых других депутатов, ему не пришлось переходить в «Единую Россию» ради получения поддержки от властей — в рамках кулуарной сделки чиновники «отдали» КПРФ этот округ. Основными оппонентами Сомикова считаются Юлия Гильванова из ЛДПР и активист «Единой России» Данил Тупица (его чиновники видеть в гонке не хотели). В политтусовке обсуждают две версии, кто стоит за Гильвановой. Первая — антимэрская коалиция миллиардера Виталия Кочеткова, финансирующего целый пул кандидатов. Вторая — промэрский коммунальный альянс, якобы имеющий давние счеты с Сомиковым и Гавриловским. Проведенные по заказу администрации соцопросы якобы показали: наибольшие шансы на победу имеет Гильванова, Сомиков пока даже не второй. «Ему и Гавриловскому в мэрии неоднократно давали понять, что, если они и дальше будут пассивны, выборы проиграют. Но они уверены, что смогут победить — при поддержке только админресурса и своих сотрудников», — на условиях анонимности поделился один из депутатов. Другой источник, знакомый с ходом кулуарных обсуждений, передал, что в частных беседах чиновники также вспоминают поражение другого самоуверенного депутата — Валерия Савельева (AVS Group), одного из богатейших свердловских парламентариев. На выборах 2021 года ему сенсационно не хватило 700 голосов для победы над секретарем обкома КПРФ Александром Ивачевым. Причем в том же Чкаловском районе. Это стало настоящим потрясением и для властей, и для самого Савельева. Сомиков в то же время заявил корреспонденту, что никаких предупреждений от горадминистрации не получал и социологию не видел. «До выборов у нас три недели (голосование пройдет 9—10 сентября — прим. ред.). Понятно, что штабы всех кандидатов сейчас упорно работают, ищут какие-то нестандартные комбинации. Идет нормальная работа, борьба. Просто разная тактика — есть спринтеры, а есть стайеры», — сказал Сомиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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