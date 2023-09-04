04 сентября 2023

Челябинские пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилого человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Единовременная выплата составит 700 рублей Фото:

Челябинские пенсионеры получат выплаты в размере 700 рублей ко Дню пожилого человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Единовременные выплаты получат более 860 тысяч жителей Челябинской области. Это те пенсионеры, кому на 1 октября 2023 года исполнится 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 605,5 миллиона рублей. За получением выплаты южноуральцам никуда обращаться не надо, они поступят вместе с пенсией». — сообщили в пресс-службе.

Большинству жителей региона выплаты будут перечислены в сентябре. Тем пенсионерам, которые выйдут на заслуженный отдых в августе и сентябре, выплаты будут произведены в октябре.

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Челябинские пенсионеры получат выплаты в размере 700 рублей ко Дню пожилого человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Единовременные выплаты получат более 860 тысяч жителей Челябинской области. Это те пенсионеры, кому на 1 октября 2023 года исполнится 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 605,5 миллиона рублей. За получением выплаты южноуральцам никуда обращаться не надо, они поступят вместе с пенсией». — сообщили в пресс-службе. Большинству жителей региона выплаты будут перечислены в сентябре. Тем пенсионерам, которые выйдут на заслуженный отдых в августе и сентябре, выплаты будут произведены в октябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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