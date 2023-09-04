Челябинские пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилого человека

Челябинские пенсионеры получат выплаты в размере 700 рублей ко Дню пожилого человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Единовременные выплаты получат более 860 тысяч жителей Челябинской области. Это те пенсионеры, кому на 1 октября 2023 года исполнится 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 605,5 миллиона рублей. За получением выплаты южноуральцам никуда обращаться не надо, они поступят вместе с пенсией». — сообщили в пресс-службе.
Большинству жителей региона выплаты будут перечислены в сентябре. Тем пенсионерам, которые выйдут на заслуженный отдых в августе и сентябре, выплаты будут произведены в октябре.
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