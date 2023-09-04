Врачи четыре дня обследовали сотрудников оборонного предприятия «Верхнетуринский машиностроительный завод» (Свердловская область). Делали это в рамках профилактической диспансеризации, сообщает региональный минздрав в telegram-канал.
«В течение четырех дней сотрудники оборонного предприятия, не покидая свое рабочее место, прошли профилактические мероприятия на предмет выявления факторов риска, наличия или возникновения хронических неинфекционных заболеваний. Диспансеризацию провели медицинские работники центральной городской больницы города Кушвы и города Верхней Туры», — говорится в сообщении ведомства.
Прямо на заводе врачи развернули три передвижных комплекса: маммографический, флюорографический и лечебно-диагностический. Всего обследовались 250 сотрудников завода.
Сотрудники «Верхнетуринского машиностроительного завода» смогли обследоваться прямо на заводе в передвижных комплексах
Врачи четыре дня обследовали сотрудников оборонного предприятия «Верхнетуринский машиностроительный завод» (Свердловская область). Делали это в рамках профилактической диспансеризации, сообщает региональный минздрав в telegram-канал. «В течение четырех дней сотрудники оборонного предприятия, не покидая свое рабочее место, прошли профилактические мероприятия на предмет выявления факторов риска, наличия или возникновения хронических неинфекционных заболеваний. Диспансеризацию провели медицинские работники центральной городской больницы города Кушвы и города Верхней Туры», — говорится в сообщении ведомства. Прямо на заводе врачи развернули три передвижных комплекса: маммографический, флюорографический и лечебно-диагностический. Всего обследовались 250 сотрудников завода.