Детского тренера из Тюмени обвинили в педофилии

Тренер батутного центра задержан по обвинению в совращении своих несовершеннолетних учеников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени возбудили уголовное дело против тренера, работавшего с несовершеннолетними в батутном центре торгового центра «Колумб». Об этом со ссылкой на источники в региональном управлении СКР сообщает telegram-канал «Наш город | Тюмень».

«В Тюмени возбуждено уголовное дело на работника батутного центра в ТРЦ „Колумб“. Мужчина совращал малолетних детей, а с 12-летней девочкой он даже записал интимное видео», — говорится в сообщении.

Известно, что задержанный свою вину признал и сотрудничает со следствием. В настоящий момент проводится проверка, устанавливается точное количество пострадавших от действий обвиняемого. «Наказание во многом будет зависеть от его конкретных действий. Если эпизод не единичный, то срок может составить до 25 лет», — приводит издание слова адвоката Павла Руснакова.

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального управления СК России. Ответ ожидается.