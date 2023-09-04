Магазин федеральной сети «Твое» откроется в ЯНАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) откроется российский бренд одежды, обуви и аксессуаров «Твое». Магазин будет располагаться в торгово-развлекательном центре «Солнечный», сообщил URA.RU источник в бизнес-кругах.
«Сейчас идет подготовка к открытию магазина „Твое“ в ТРЦ „Солнечный“. Пока идет набор сотрудников. Им требуются продавцы-кассиры. Открытие планируется в скором времени», — добавил собеседник.
Представители ТРЦ информацию подтвердили. Магазин будет расположен на втором этаже и откроется в течение одной-двух недель.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое открылся первый магазин от российского бренда Putin Team. Он расположен также в торгово-развлекательном центре «Солнечный» на втором этаже.
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