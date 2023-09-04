04 сентября 2023
03 сентября 2023

Магазин федеральной сети «Твое» откроется в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие магазинов компании LPP после долгого простоя в тц Гринвич. Екатеринбург, магазин одежды
Магазин готовится к открытию и набирает сотрудников Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) откроется российский бренд одежды, обуви и аксессуаров «Твое». Магазин будет располагаться в торгово-развлекательном центре «Солнечный», сообщил URA.RU источник в бизнес-кругах.

«Сейчас идет подготовка к открытию магазина „Твое“ в ТРЦ „Солнечный“. Пока идет набор сотрудников. Им требуются продавцы-кассиры. Открытие планируется в скором времени», — добавил собеседник.

Представители ТРЦ информацию подтвердили. Магазин будет расположен на втором этаже и откроется в течение одной-двух недель.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое открылся первый магазин от российского бренда Putin Team. Он расположен также в торгово-развлекательном центре «Солнечный» на втором этаже.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) откроется российский бренд одежды, обуви и аксессуаров «Твое». Магазин будет располагаться в торгово-развлекательном центре «Солнечный», сообщил URA.RU источник в бизнес-кругах. «Сейчас идет подготовка к открытию магазина „Твое“ в ТРЦ „Солнечный“. Пока идет набор сотрудников. Им требуются продавцы-кассиры. Открытие планируется в скором времени», — добавил собеседник. Представители ТРЦ информацию подтвердили. Магазин будет расположен на втором этаже и откроется в течение одной-двух недель. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое открылся первый магазин от российского бренда Putin Team. Он расположен также в торгово-развлекательном центре «Солнечный» на втором этаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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