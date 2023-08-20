В ЯНАО открылся первый магазин бренда Putin Team. Фото

21 августа 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Магазин Putin Team открылся в Новом Уренгое Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) открылся магазин спортивной одежды от российского бренда Putin Team. Бутик расположен на втором этаже торгово-развлекательного центра «Солнечный», сообщает корреспондент URA.RU. «Магазин Putin Team открылся в Новом Уренгое примерно десять дней назад. В бутике представлена достаточное количество спортивной одежды. Магазин работает ежедневно с 10:00 до 22:00. В ЯНАО магазин этого бренда открыли впервые», — уточнил корреспондент. Одежду бренда Putin Team Russia создал уральский дизайнер Дмитрий Шишкин. Производитель намерен открывать бутики не только на территории России, но и в Китае, Индии, Арабских Эмиратах. В 2024 году планируется занять нишу на азиатском рынке и странах СНГ. Шишкин также отшивал одежду для мобилизованных участников СВО. Магазин Putin Team Фото: корреспондент URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) открылся магазин спортивной одежды от российского бренда Putin Team. Бутик расположен на втором этаже торгово-развлекательного центра «Солнечный», сообщает корреспондент URA.RU. «Магазин Putin Team открылся в Новом Уренгое примерно десять дней назад. В бутике представлена достаточное количество спортивной одежды. Магазин работает ежедневно с 10:00 до 22:00. В ЯНАО магазин этого бренда открыли впервые», — уточнил корреспондент. Одежду бренда Putin Team Russia создал уральский дизайнер Дмитрий Шишкин. Производитель намерен открывать бутики не только на территории России, но и в Китае, Индии, Арабских Эмиратах. В 2024 году планируется занять нишу на азиатском рынке и странах СНГ. Шишкин также отшивал одежду для мобилизованных участников СВО.