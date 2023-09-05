В Екатеринбурге по песням группы «Король и Шут» поставят панк-сказку

Симфоническое шоу по песням группы «Король и Шут» в Екатеринбурге покажут 18 и 19 ноября Фото предоставлено пресс-службой «Яндекс Афиши»

Жители Екатеринбурга впервые увидят панк-сказку, которая полностью будет состоять из песен группы «Король и Шут». Симфоническое шоу от питерской команды Imperial Orchestra горожанам представят в ноябре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Афиши».

«Многие наши музыканты сами являются фанатами легендарной группы. Нам хотелось сделать не просто оркестровое кавер-шоу, а масштабную симфоническую постановку с уникальным звучанием и особой визуальной атмосферой. В результате мы сохранили привычную стилистику панк-рока и добавили мощи в современное звучание оркестра», — рассказали представители Imperial Orchestra.

Зрителей окунут в фантастический мир группы — «Лесник», «Прыгну со скалы» и другие хиты прозвучат в исполнении симфонического оркестра, хора и органа в сопровождении светового шоу. Также 120 виртуозов разместятся на многоуровневой сцене в костюмах персонажей из песен «Короля и Шута», а дирижировать сказочным оркестром будет сам Мертвый Анархист.

Первая премьера пройдет 12 ноября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Затем шоу покажут в Екатеринбурге (18 и 19 ноября), Москве (25 ноября) и Казани (8 декабря).