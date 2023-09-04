В Перми арестовали послушника церкви, который убил бездомного

Пермские силовики арестовали послушника церкви, который убил бездомного. Погибший попросил у обвиняемого денег на еду, за что поплатился жизнью.
«По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел 28 августа на мусорной площадке в Мотовилихинском районе. Неоднократно судимый 63-летний мужчина дважды ударил незнакомого ему пермяка ножом в шею, от чего тот скончался на месте», — говорится на официальном сайте СУ СК по Пермскому краю. Сейчас подозреваемый в убийстве задержан, расследование уголовного дела продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что ссора между мужчинами произошла из-за денег на еду, которые попросил бездомный. Подозреваемый в убийстве был осужден за различные преступления девять раз. После возвращения из колонии он жил при церкви в деревне Капидоны, где был послушником.
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