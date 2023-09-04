Топ-менеджера челябинского вуза задержали за мошенничество

Женщину обвинили в мошенничестве Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали заведующую отделением одного из вузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данным URA.RU, речь идет о Челябинском институте путей сообщения (ЧИПС).

«Находясь в должности заведующей отделением одного из вузов, она внесла в списки получателей повышенной стипендии семерых студентов, которым такая выплата не полагалась. После получения денег каждый из них перевел ей на счет по восемь с половиной тысяч рублей. Общая сумма причиненного вузу материального ущерба составила около 60 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что женщина была задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 («Мошенничество»). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

URA.RU связалась с пресс-службой ЧИПС. Там сообщили, что им ничего не известно о задержании сотрудника.