В Сургуте школьников будут кормить ризотто и пастой

В меню учебных заведений внесли 27 новых блюд
Школьников Сургута будут кормить блюдами итальянской кухни, среди которых ризотто и паста карбонара. В меню столовых в учебных заведениях внесли 27 новых позиций. Об этом URA.RU рассказали в городской мэрии.
«Всего 27 новых блюд, представлены во всех школах», — сообщили URA.RU в городской администрации. Среди новых позиций в меню паста карбонара, ризотто, гарниры с овощами и запеканки.
Изменения в меню для школьников ввели после анкетирования школьников и их родителей. А дегустацию новых блюд провели во время городской педагогической конференции.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.