В Сургуте школьников будут кормить ризотто и пастой

05 сентября 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

В меню учебных заведений внесли 27 новых блюд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Школьников Сургута будут кормить блюдами итальянской кухни, среди которых ризотто и паста карбонара. В меню столовых в учебных заведениях внесли 27 новых позиций. Об этом URA.RU рассказали в городской мэрии. «Всего 27 новых блюд, представлены во всех школах», — сообщили URA.RU в городской администрации. Среди новых позиций в меню паста карбонара, ризотто, гарниры с овощами и запеканки. Изменения в меню для школьников ввели после анкетирования школьников и их родителей. А дегустацию новых блюд провели во время городской педагогической конференции.

Школьников Сургута будут кормить блюдами итальянской кухни, среди которых ризотто и паста карбонара. В меню столовых в учебных заведениях внесли 27 новых позиций. Об этом URA.RU рассказали в городской мэрии. «Всего 27 новых блюд, представлены во всех школах», — сообщили URA.RU в городской администрации. Среди новых позиций в меню паста карбонара, ризотто, гарниры с овощами и запеканки. Изменения в меню для школьников ввели после анкетирования школьников и их родителей. А дегустацию новых блюд провели во время городской педагогической конференции.