04 сентября 2023

В Сургуте школьников будут кормить ризотто и пастой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, еда, кухня, приготовление пищи, столовая, школьное питание, школьная кухня, готовка еды
В меню учебных заведений внесли 27 новых блюд Фото:

Школьников Сургута будут кормить блюдами итальянской кухни, среди которых ризотто и паста карбонара. В меню столовых в учебных заведениях внесли 27 новых позиций. Об этом URA.RU рассказали в городской мэрии.

«Всего 27 новых блюд, представлены во всех школах», — сообщили URA.RU в городской администрации. Среди новых позиций в меню паста карбонара, ризотто, гарниры с овощами и запеканки.

Изменения в меню для школьников ввели после анкетирования школьников и их родителей. А дегустацию новых блюд провели во время городской педагогической конференции.

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Школьников Сургута будут кормить блюдами итальянской кухни, среди которых ризотто и паста карбонара. В меню столовых в учебных заведениях внесли 27 новых позиций. Об этом URA.RU рассказали в городской мэрии. «Всего 27 новых блюд, представлены во всех школах», — сообщили URA.RU в городской администрации. Среди новых позиций в меню паста карбонара, ризотто, гарниры с овощами и запеканки. Изменения в меню для школьников ввели после анкетирования школьников и их родителей. А дегустацию новых блюд провели во время городской педагогической конференции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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