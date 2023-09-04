04 сентября 2023

В Тюменской области почтут память Юрия Шатунова

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Юрием Шатуновым, траурный зал. Москва, шатунов юрий
Песни Шатунова будут играть в Тобольске и Тюмени Фото:

В городах Тюменской области почтут память российского певца Юрия Шатунова, который скончался летом прошлого года. 6 сентября музыка артиста будет звучать на улицах Тобольска, а в Тюмени пройдет рейс на теплоходе, приуроченный ко дню рождения исполнителя.

«Центр искусств и культуры города Тобольска готов оказать содействие фан-клубу Юрия Шатунова. 6 сентября с 18 до 20 часов на улице Ремезова прозвучат песни данного артиста», — написал представитель учреждения под постом в группе «Типичный тобольск» в соцсети «ВКонтакте», где фанаты призвали администрацию города почтить память музыканта.

Тюменская судоходная компания в свою очередь приглашает почтить память Юрия Шатунова на специальном рейсе, который пройдет в 19:00. Пассажиров погрузят в «атмосферу молодости» с помощью избранных хитов исполнителя.

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи 23 июня 2022 года. У мужчины были проблемы с сердцем. Ранее URA.RU сообщало, что тогда фанаты артиста в Тобольске собрались вместе, чтобы почтить его память. К ним присоединился и глава города Максим Афанасьев.

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В городах Тюменской области почтут память российского певца Юрия Шатунова, который скончался летом прошлого года. 6 сентября музыка артиста будет звучать на улицах Тобольска, а в Тюмени пройдет рейс на теплоходе, приуроченный ко дню рождения исполнителя. «Центр искусств и культуры города Тобольска готов оказать содействие фан-клубу Юрия Шатунова. 6 сентября с 18 до 20 часов на улице Ремезова прозвучат песни данного артиста», — написал представитель учреждения под постом в группе «Типичный тобольск» в соцсети «ВКонтакте», где фанаты призвали администрацию города почтить память музыканта. Тюменская судоходная компания в свою очередь приглашает почтить память Юрия Шатунова на специальном рейсе, который пройдет в 19:00. Пассажиров погрузят в «атмосферу молодости» с помощью избранных хитов исполнителя. Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи 23 июня 2022 года. У мужчины были проблемы с сердцем. Ранее URA.RU сообщало, что тогда фанаты артиста в Тобольске собрались вместе, чтобы почтить его память. К ним присоединился и глава города Максим Афанасьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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