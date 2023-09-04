В Тюменской области почтут память Юрия Шатунова

Песни Шатунова будут играть в Тобольске и Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В городах Тюменской области почтут память российского певца Юрия Шатунова, который скончался летом прошлого года. 6 сентября музыка артиста будет звучать на улицах Тобольска, а в Тюмени пройдет рейс на теплоходе, приуроченный ко дню рождения исполнителя.

«Центр искусств и культуры города Тобольска готов оказать содействие фан-клубу Юрия Шатунова. 6 сентября с 18 до 20 часов на улице Ремезова прозвучат песни данного артиста», — написал представитель учреждения под постом в группе «Типичный тобольск» в соцсети «ВКонтакте», где фанаты призвали администрацию города почтить память музыканта.

Тюменская судоходная компания в свою очередь приглашает почтить память Юрия Шатунова на специальном рейсе, который пройдет в 19:00. Пассажиров погрузят в «атмосферу молодости» с помощью избранных хитов исполнителя.

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи 23 июня 2022 года. У мужчины были проблемы с сердцем. Ранее URA.RU сообщало, что тогда фанаты артиста в Тобольске собрались вместе, чтобы почтить его память. К ним присоединился и глава города Максим Афанасьев.