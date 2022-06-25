Жители Тобольска Тюменской области почтили память солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова и исполнили его хиты на парковке Завального кладбища. Об этом они сообщили в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Десятки горожан собрались на парковке Завального кладбища почтить память Юрия Шатунова», — говорится в сообщении. Акцию памяти также посетил глава Тобольска Максим Афанасьев. «Ушла эпоха. Юрий будет жить еще долгие годы в наших сердцах, памяти и в своей музыке», — написал мэр города в своем telegram-канале.
Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи из-за проблем с сердцем. По словам друга певца Андрея Шишкина, Шатунов был эмоционально и физически истощен из-за длительных судебных тяжб за права на все композиции группы. В Москве на Троекуровском кладбище состоялось прощание с российским певцом.
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