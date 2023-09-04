Челябинец ложно обвинил знакомого в вооруженном нападении

Поссорившийся со знакомым житель Карталов (Челябинская область) ложно обвинил его в вооруженном нападении. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, таким образом он хотел наказать обидчика.
«Полицейские выяснили, что у заявителя возникла конфликтная ситуация с одним из местных жителей. После этого заявитель решил наказать обидчика, пришел в отдел полиции и написал заявление о нападении на него, хотя такого случая в реальности не произошло», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Там отметили, что после установления всех обстоятельств уголовное дело возбудили в отношении заявителя. Его обвинили в заведомо ложном доносе. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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