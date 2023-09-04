04 сентября 2023

Челябинец ложно обвинил знакомого в вооруженном нападении

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, уголовный кодекс
Полицейские возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного доноса Фото:

Поссорившийся со знакомым житель Карталов (Челябинская область) ложно обвинил его в вооруженном нападении. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, таким образом он хотел наказать обидчика.

«Полицейские выяснили, что у заявителя возникла конфликтная ситуация с одним из местных жителей. После этого заявитель решил наказать обидчика, пришел в отдел полиции и написал заявление о нападении на него, хотя такого случая в реальности не произошло», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что после установления всех обстоятельств уголовное дело возбудили в отношении заявителя. Его обвинили в заведомо ложном доносе. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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Поссорившийся со знакомым житель Карталов (Челябинская область) ложно обвинил его в вооруженном нападении. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, таким образом он хотел наказать обидчика. «Полицейские выяснили, что у заявителя возникла конфликтная ситуация с одним из местных жителей. После этого заявитель решил наказать обидчика, пришел в отдел полиции и написал заявление о нападении на него, хотя такого случая в реальности не произошло», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что после установления всех обстоятельств уголовное дело возбудили в отношении заявителя. Его обвинили в заведомо ложном доносе. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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