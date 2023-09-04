В Перми резко подскочил спрос на квартиры-студии

Руководитель «Самолет Плюс» Лоскутова: в Перми по продажам лидируют «однушки»

05 сентября 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Цены на небольшие квартиры увеличиваются осенью каждый год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во второй половине августа 2023 года в Перми увеличился спрос во всех сегментах рынка недвижимости. Но чаще всего покупатели интересуются студиями и однокомнатными квартирами, рассказала URA.RU руководитель пермского агентства недвижимости «Самолет Плюс» Полина Лоскутова. «За последние две недели мы видим увеличение спроса практически на каждый сегмент рынка. Самая большая часть покупателей — это люди, которые хотят приобрести студии и однокомнатные квартиры. Это студенты, молодые семьи без детей, одинокие люди. Пониже спрос на двухкомнатные квартиры, так как сюда едут пары, которые планируют детей. На „трешки“ спрос еще меньше, потому что их выбирают большие семьи», — отметила риэлтор. Она уточнила, что повышение спроса на студии и «однушки» связывают с сезоном. В конце лета и начале осени малоформатные квартиры каждый год пользуются большой популярностью у покупателей. Также на выбор потребителей повлияло внеплановое повышение процентной ставки по ипотеке у многих банков. Если смотреть спрос между первичным и вторичным жильем, 30% сделок приходится на квартиры в новостройках, а 70% — на готовую недвижимость. В ближайшее время специалисты ожидают повышение спроса на первичный рынок, так как новостройки выигрывают в процентной ставке по ипотеке, и они более выгодны для инвесторов. Но из-за их специфики большого перекоса не будет, отметила Лоскутова. Ранее URA.RU рассказало, что цены на квартиры в Перми побили исторический рекорд. Средняя стоимость за квадратный метр на вторичном рынке достигла 106 тысяч рублей, а на первичном — 150 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во второй половине августа 2023 года в Перми увеличился спрос во всех сегментах рынка недвижимости. Но чаще всего покупатели интересуются студиями и однокомнатными квартирами, рассказала URA.RU руководитель пермского агентства недвижимости «Самолет Плюс» Полина Лоскутова. «За последние две недели мы видим увеличение спроса практически на каждый сегмент рынка. Самая большая часть покупателей — это люди, которые хотят приобрести студии и однокомнатные квартиры. Это студенты, молодые семьи без детей, одинокие люди. Пониже спрос на двухкомнатные квартиры, так как сюда едут пары, которые планируют детей. На „трешки“ спрос еще меньше, потому что их выбирают большие семьи», — отметила риэлтор. Она уточнила, что повышение спроса на студии и «однушки» связывают с сезоном. В конце лета и начале осени малоформатные квартиры каждый год пользуются большой популярностью у покупателей. Также на выбор потребителей повлияло внеплановое повышение процентной ставки по ипотеке у многих банков. Если смотреть спрос между первичным и вторичным жильем, 30% сделок приходится на квартиры в новостройках, а 70% — на готовую недвижимость. В ближайшее время специалисты ожидают повышение спроса на первичный рынок, так как новостройки выигрывают в процентной ставке по ипотеке, и они более выгодны для инвесторов. Но из-за их специфики большого перекоса не будет, отметила Лоскутова. Ранее URA.RU рассказало, что цены на квартиры в Перми побили исторический рекорд. Средняя стоимость за квадратный метр на вторичном рынке достигла 106 тысяч рублей, а на первичном — 150 тысяч рублей.