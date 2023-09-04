В Челябинске жители дома, где была вспышка кори, отказались от вакцинации

Взрослые члены семьи, где зафиксирована вспышка кори, оказались привиты Фото: Илья Московец © URA.RU

Вспышка кори в ЖК «Парковый Премиум» Челябинска, где жители жаловались на бездействие медиков, находится на контроле. Все противоэпидемические мероприятия провели до жалоб горожан, сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«В одном из домов ЖК зафиксированы два заболевших ребенка. Семья, в которой находятся инфицированные, привита. Медики провели обход подъезда и противоэпидемические мероприятия после того, как было зафиксировано заболевание», — ответили на запрос URA.RU в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что один из заболевших детей уже здоров. Второй продолжает находиться вместе с матерью в горбольнице №8. При обходе врачами жители подъезда отказались вакцинироваться. При этом нежелание ставить прививку было мотивированным — она либо уже поставлена жильцу, либо причиной были противопоказания.

По данным URA.RU семья является уроженцами Таджикистана, но имеет российское гражданство и постоянную прописку в ЖК «Парковый Премиум». Корью дети заболели после последней поездки на родину.

Роспотребнадзор также разъяснил жалобу жителей ЖК на отсутствие профилактических действий. Специалисты обязаны были обезопасить подъезд, где проживают больные корью. Обход всего района не производится в таких случаях.