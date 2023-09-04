Пермские ученые предупредили об опасности использовании приложений «родительского контроля»

Психолог ПНИПУ: приложения «родительского контроля» чреваты подрывом доверия

05 сентября 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Психолог отмечает, что «слежка» за своим ребенком может вызвать в нем неуверенность в себе и подорвать доверие в семье Фото: Игорь Пантин © URA.RU Мобильные приложения, которые позволяют родителям контролировать передвижения своего ребенка, могут привести к подрыву доверия в семье. К такому мнению пришли ученые ПНИПУ, рассказали URA.RU в пресс-службе вуза. В преддверии начала нового учебного года в вузе проанализировали использование ряда приложений «родительского контроля», к примеру, таких как Kaspersky Safe Kids и Google Family Link. «Психологические исследования показывают, что школьники (особенно подростки) по-разному реагируют на применение технологий „отслеживания“ их передвижений или общения в сети. Один ребенок может согласиться, а другой воспротивиться вмешательству родителей в его личное пространство. Во втором случае ситуация может привести к подрыву доверия в семье <…>, негативно повлиять на развитие у детей самостоятельности, независимости, уверенности в себе. И чем старше будет ребенок, тем ощутимее последствия такого контроля», — приводит вуз слова кандидата психологических наук, доцента кафедры социологии и политологии ПНИПУ Ольги Юрьевой. Психолог советует вести диалог со своим ребенком, «поговорить с ним и все обсудить, мягко убедить в рациональности своих решений и действий». При этом Юрьева отмечает, что контроль за детьми безусловно необходим, «даже в подростковом возрасте». URA.RU ранее писало, что в Перми компания Macroscop разработало мобильное приложение для родителей. Оно позволяет отслеживать движения ребенка во сне, анализировать и своевременно предупреждать родителей, что малыш вскоре проснется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобильные приложения, которые позволяют родителям контролировать передвижения своего ребенка, могут привести к подрыву доверия в семье. К такому мнению пришли ученые ПНИПУ, рассказали URA.RU в пресс-службе вуза. В преддверии начала нового учебного года в вузе проанализировали использование ряда приложений «родительского контроля», к примеру, таких как Kaspersky Safe Kids и Google Family Link. «Психологические исследования показывают, что школьники (особенно подростки) по-разному реагируют на применение технологий „отслеживания“ их передвижений или общения в сети. Один ребенок может согласиться, а другой воспротивиться вмешательству родителей в его личное пространство. Во втором случае ситуация может привести к подрыву доверия в семье <…>, негативно повлиять на развитие у детей самостоятельности, независимости, уверенности в себе. И чем старше будет ребенок, тем ощутимее последствия такого контроля», — приводит вуз слова кандидата психологических наук, доцента кафедры социологии и политологии ПНИПУ Ольги Юрьевой. Психолог советует вести диалог со своим ребенком, «поговорить с ним и все обсудить, мягко убедить в рациональности своих решений и действий». При этом Юрьева отмечает, что контроль за детьми безусловно необходим, «даже в подростковом возрасте». URA.RU ранее писало, что в Перми компания Macroscop разработало мобильное приложение для родителей. Оно позволяет отслеживать движения ребенка во сне, анализировать и своевременно предупреждать родителей, что малыш вскоре проснется.