04 сентября 2023

Жителя ХМАО, который изрезал свою подругу в Первомай, отправили под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Следователи передали материалы дела в суд Фото:

Жителя Нефтеюганска, которого обвиняют в убийстве сожительницы ножом 1 мая, отправили под суд. Силовики завершили расследование уголовного дела. Об этом URA.RU сообщили в окружном Следкоме.

«1 мая 2023 года между обвиняемым и его 26-летней сожительницей произошла ссора на фоне совместного распития алкогольных напитков. Во время конфликта обвиняемый нанес потерпевшей множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи собрали достаточно доказательств и передали материалы уголовного дела в суд. Сам обвиняемый сейчас заключен под стражу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Когалыме осудят мужчину, которого обвиняли в поножовщине на улице. Следователи считают, что во время пьяной ссоры также 1 мая он порезал кухонным ножом одного горожанина.

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Жителя Нефтеюганска, которого обвиняют в убийстве сожительницы ножом 1 мая, отправили под суд. Силовики завершили расследование уголовного дела. Об этом URA.RU сообщили в окружном Следкоме. «1 мая 2023 года между обвиняемым и его 26-летней сожительницей произошла ссора на фоне совместного распития алкогольных напитков. Во время конфликта обвиняемый нанес потерпевшей множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте преступления», — говорится в сообщении ведомства. Следователи собрали достаточно доказательств и передали материалы уголовного дела в суд. Сам обвиняемый сейчас заключен под стражу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Когалыме осудят мужчину, которого обвиняли в поножовщине на улице. Следователи считают, что во время пьяной ссоры также 1 мая он порезал кухонным ножом одного горожанина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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