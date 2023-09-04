Жителя ХМАО, который изрезал свою подругу в Первомай, отправили под суд

Жителя Нефтеюганска, которого обвиняют в убийстве сожительницы ножом 1 мая, отправили под суд. Силовики завершили расследование уголовного дела. Об этом URA.RU сообщили в окружном Следкоме.
«1 мая 2023 года между обвиняемым и его 26-летней сожительницей произошла ссора на фоне совместного распития алкогольных напитков. Во время конфликта обвиняемый нанес потерпевшей множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте преступления», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи собрали достаточно доказательств и передали материалы уголовного дела в суд. Сам обвиняемый сейчас заключен под стражу.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Когалыме осудят мужчину, которого обвиняли в поножовщине на улице. Следователи считают, что во время пьяной ссоры также 1 мая он порезал кухонным ножом одного горожанина.
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