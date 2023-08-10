Власти ХМАО нашли спонсора для строительства автовокзала в Сургуте

11 августа 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Строительство завершится в 2026 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госкомпания ОАО РЖД согласилась стать спонсором строительства автовокзала в Сургуте. О том, что власти ХМАО пришли к соглашению с акционерным обществом, сообщил вице-губернатор округа Азат Исалаев на пресс-конференции в Сургуте, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Что касается автовокзала. Решение мы приняли. РЖД пошли на встречу, и транспортно-пересадочный узел сделает за свой счет. Без софинансирования со стороны города Сургута либо округа», — сообщил Ислаев. В планах РЖД и правительства округа превратить бывший ЖД-вокзал в современный транспортный узел, где можно будет без проблем пересесть с поезда на междугородний автобус. Строительство планируют завершить в 2026 году. «Для пассажиров это очень удобно станет. Поезд пришел, пассажиры вышли и тут же разъехались. Стараемся максимально комфортно сделать», — добавил Ислаев. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов попросил РЖД сохранить исторические элементы при реконструкции ЖД-вокзала. Речь идет о мозаике на фасадной части и имитации колонн.

Госкомпания ОАО РЖД согласилась стать спонсором строительства автовокзала в Сургуте. О том, что власти ХМАО пришли к соглашению с акционерным обществом, сообщил вице-губернатор округа Азат Исалаев на пресс-конференции в Сургуте, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Что касается автовокзала. Решение мы приняли. РЖД пошли на встречу, и транспортно-пересадочный узел сделает за свой счет. Без софинансирования со стороны города Сургута либо округа», — сообщил Ислаев. В планах РЖД и правительства округа превратить бывший ЖД-вокзал в современный транспортный узел, где можно будет без проблем пересесть с поезда на междугородний автобус. Строительство планируют завершить в 2026 году. «Для пассажиров это очень удобно станет. Поезд пришел, пассажиры вышли и тут же разъехались. Стараемся максимально комфортно сделать», — добавил Ислаев. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов попросил РЖД сохранить исторические элементы при реконструкции ЖД-вокзала. Речь идет о мозаике на фасадной части и имитации колонн.