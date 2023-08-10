10 августа 2023

Власти ХМАО нашли спонсора для строительства автовокзала в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин. Курган, зал ожидания, посадочные места
Строительство завершится в 2026 году Фото:

Госкомпания ОАО РЖД согласилась стать спонсором строительства автовокзала в Сургуте. О том, что власти ХМАО пришли к соглашению с акционерным обществом, сообщил вице-губернатор округа Азат Исалаев на пресс-конференции в Сургуте, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Что касается автовокзала. Решение мы приняли. РЖД пошли на встречу, и транспортно-пересадочный узел сделает за свой счет. Без софинансирования со стороны города Сургута либо округа», — сообщил Ислаев.

В планах РЖД и правительства округа превратить бывший ЖД-вокзал в современный транспортный узел, где можно будет без проблем пересесть с поезда на междугородний автобус. Строительство планируют завершить в 2026 году. «Для пассажиров это очень удобно станет. Поезд пришел, пассажиры вышли и тут же разъехались. Стараемся максимально комфортно сделать», — добавил Ислаев.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов попросил РЖД сохранить исторические элементы при реконструкции ЖД-вокзала. Речь идет о мозаике на фасадной части и имитации колонн.

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Госкомпания ОАО РЖД согласилась стать спонсором строительства автовокзала в Сургуте. О том, что власти ХМАО пришли к соглашению с акционерным обществом, сообщил вице-губернатор округа Азат Исалаев на пресс-конференции в Сургуте, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Что касается автовокзала. Решение мы приняли. РЖД пошли на встречу, и транспортно-пересадочный узел сделает за свой счет. Без софинансирования со стороны города Сургута либо округа», — сообщил Ислаев. В планах РЖД и правительства округа превратить бывший ЖД-вокзал в современный транспортный узел, где можно будет без проблем пересесть с поезда на междугородний автобус. Строительство планируют завершить в 2026 году. «Для пассажиров это очень удобно станет. Поезд пришел, пассажиры вышли и тут же разъехались. Стараемся максимально комфортно сделать», — добавил Ислаев. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов попросил РЖД сохранить исторические элементы при реконструкции ЖД-вокзала. Речь идет о мозаике на фасадной части и имитации колонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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