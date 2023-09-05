Известный российский стилист приехал в Екатеринбург ради съемок. Видео

Стилист Рогов приехал на съемки в Екатеринбург для шоу на СТС

05 сентября 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Рогов приехал в Екатеринбург 5 сентября Фото: Александр Мамаев © URA.RU Популярный в России стилист и телеведущий Александр Рогов приехал в Екатеринбург, чтобы снят шоу «Рогов в городе» для телеканала СТС. Остановилась звезда в отеле Four Elements Hotel. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Мы в Екатеринбурге, меня к съемке подготовили, номер уже вещами заполнен.Я хочу сказать великолепному отелю Four Elements Hotel за такой сказочный прием», — рассказал на видео Рогов. Так же он показал свои апартаменты и посылку от бренда Label B, которую будет позже обозревать. До этого Рогов побывал на съемках в Челябинске. Там он прокатился на верблюде по главной пешеходной улице города — Кировке.

Популярный в России стилист и телеведущий Александр Рогов приехал в Екатеринбург, чтобы снят шоу «Рогов в городе» для телеканала СТС. Остановилась звезда в отеле Four Elements Hotel. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Мы в Екатеринбурге, меня к съемке подготовили, номер уже вещами заполнен.Я хочу сказать великолепному отелю Four Elements Hotel за такой сказочный прием», — рассказал на видео Рогов. Так же он показал свои апартаменты и посылку от бренда Label B, которую будет позже обозревать. До этого Рогов побывал на съемках в Челябинске. Там он прокатился на верблюде по главной пешеходной улице города — Кировке.