Популярный в России стилист и телеведущий Александр Рогов приехал в Екатеринбург, чтобы снят шоу «Рогов в городе» для телеканала СТС. Остановилась звезда в отеле Four Elements Hotel. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Мы в Екатеринбурге, меня к съемке подготовили, номер уже вещами заполнен.Я хочу сказать великолепному отелю Four Elements Hotel за такой сказочный прием», — рассказал на видео Рогов. Так же он показал свои апартаменты и посылку от бренда Label B, которую будет позже обозревать.
До этого Рогов побывал на съемках в Челябинске. Там он прокатился на верблюде по главной пешеходной улице города — Кировке.
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