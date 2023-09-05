Известный российский стилист приехал в Екатеринбург ради съемок. Видео

Стилист Рогов приехал на съемки в Екатеринбург для шоу на СТС
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Мастер-класс стилиста и телеведущего Александра Рогова. Екатеринбург, рогов александр
Рогов приехал в Екатеринбург 5 сентября Фото:

Популярный в России стилист и телеведущий Александр Рогов приехал в Екатеринбург, чтобы снят шоу «Рогов в городе» для телеканала СТС. Остановилась звезда в отеле Four Elements Hotel. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Мы в Екатеринбурге, меня к съемке подготовили, номер уже вещами заполнен.Я хочу сказать великолепному отелю Four Elements Hotel за такой сказочный прием», — рассказал на видео Рогов. Так же он показал свои апартаменты и посылку от бренда Label B, которую будет позже обозревать.

До этого Рогов побывал на съемках в Челябинске. Там он прокатился на верблюде по главной пешеходной улице города — Кировке.

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Популярный в России стилист и телеведущий Александр Рогов приехал в Екатеринбург, чтобы снят шоу «Рогов в городе» для телеканала СТС. Остановилась звезда в отеле Four Elements Hotel. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Мы в Екатеринбурге, меня к съемке подготовили, номер уже вещами заполнен.Я хочу сказать великолепному отелю Four Elements Hotel за такой сказочный прием», — рассказал на видео Рогов. Так же он показал свои апартаменты и посылку от бренда Label B, которую будет позже обозревать. До этого Рогов побывал на съемках в Челябинске. Там он прокатился на верблюде по главной пешеходной улице города — Кировке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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