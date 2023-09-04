Глава Нового Уренгоя потребовал приструнить коммунальщиков, прогулявших совещание

Председатели коммунальных служб не явились на совещание к главе Нового Уренгоя

Не пришедшие на совещание коммунальщики будут объясняться перед мэром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Совещание главы Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрея Воронова с управляющими компаниями и ТСЖ проигнорировала большая часть коммунальщиков. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Не явились на совещание УК „Новый город“, „ТСЖ Дружба 2“, „Северное сияние“, „Гамаюн“, „Домовой“, „Управляющая Северная компания“», — написал Воронов. Глава поручил начальнику департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Андрею Чунтонову провести с прогульщиками беседу и разобраться, почему они не явились в администрацию.

Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Воронов публично отчитал регоператора за несвоевременный вывоз мусора. Градоначальник провел с ними совещание, после чего обещал взять проблему на контроль.