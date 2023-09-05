В Пермском крае избили кандидата в депутаты

Полиция проводит проверку по факту случившегося в Кизеловском округе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае избили кандидата от местного отделения партии «СР-За правду» Наталью Кабирову. Как сообщается в группе реготделения партии в соцсети «ВКонтакте» нападение на Кабирову было совершено во время проведения ею агитации в Кизеловском округе.

Сегодня днем во время проведения законной агитации среди жителей Кизеловского округа двое неизвестных мужчин напали на Наталью Кабирову, кандидата в депутаты Кизеловской гордумы от партии «СР-За правду» по избирательному округу №9. Злоумышленники отобрали у Натальи агитационную продукцию и избили ее. Свои действия нападавшие сопровождали угрозами в адрес кандидата», — сказано в посте, размещенном в соцсети.

Сообщается также, что Кабировой понадобилась медицинская помощь. Медики диагностировали у нее «многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга». Сейчас правоохранительными органами начата проверка по факту случившегося. Региональное отделение «СР-За правду» ищет свидетелей нападения.

В 2018 году во время выборов был избит кандидат в депутаты думы Осы Виталий Шестаков. Найти злоумышленников по горячим следам полиции не удалось.