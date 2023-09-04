Артюхов поддержал введение новой дисциплины для школьников ЯНАО

Артюхов отметил рост спроса на специалистов со знанием языка и деловой этики Китая Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе планируется разработка специального учебника по истории и культуре Китая. Введение новой дисциплины поддержал глава округа Дмитрий Артюхов на расширенном педсовете с ямальскими преподавателями.

«Ямал — это единственный субъект в России, который взял вектор „на Восток“ в формате региональной инициативы. Это реализуется на уровне региона и при поддержке губернатора. Следующим шагом должна стать разработка специального учебника по истории и культуре Китая», — сообщается на сайте окружного правительства. Артюхов отметил, что новая дисциплина важна с точки зрения подготовки новых кадров, так как в ближайшее время вырастет спрос на специалистов со знанием языка и деловой этики Китая.

Глава округа также поддержал идею создания региональной Ассоциации педагогов восточных языков и проведение первой региональной «восточной» олимпиады. Среди значимых событий для ЯНАО — проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады по истории. Артюхов сообщил, что Новый Уренгой подал заявку на проведение мероприятия в 2024 году.

Ранее сообщалось, что ученики трех школ ЯНАО смогут познакомиться с языками и культурой стран Востока. В рамках договоренности будут организованы стажировки в Китае на базе филиала МГУ в Шэньчжэне. Ямальские дети также примут участие в летнем лагере МГУ.