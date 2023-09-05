05 сентября 2023

В Тюмени продают грибные консервы, опасные для здоровья

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы на уличном рынке. Тюмень , грибы
Тюменцам посоветовали не покупать грибы у уличных продавцов Фото:

Покупные грибы и консервы из них опасны для людей, ведь они способны вызвать тяжелое заболевание с летальным исходом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области. Также жителям региона посоветовали собирать только известные грибы и правильно их обрабатывать, чтобы избежать отравления.

«Не покупайте грибные консервы, т. к. это может вызвать тяжелое заболевание — ботулизм, в том числе со смертельным исходом. Следует помнить, что грибы являются трудноперевариваемым продуктом, поэтому не рекомендуется использовать в рационе людям преклонного возраста, беременным и кормящим женщинам, а также детям до 14 лет», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре.

Кроме того, тюменцам порекомендовали избегать грибов «переростков», не есть их сырыми и обрабатывать сразу по возвращении домой. Также жителей предупредили об опасности покупки грибов у уличных продавцов, так как на стихийных рынках отсутствуют документы о безопасности и качестве продукции. Среди симптомов отравления — тошнота, диарея, боли в животе, нарушение зрения и галлюцинации. Специалисты советуют сразу обратиться к врачу и соблюдать питьевой режим.

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Покупные грибы и консервы из них опасны для людей, ведь они способны вызвать тяжелое заболевание с летальным исходом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области. Также жителям региона посоветовали собирать только известные грибы и правильно их обрабатывать, чтобы избежать отравления. «Не покупайте грибные консервы, т. к. это может вызвать тяжелое заболевание — ботулизм, в том числе со смертельным исходом. Следует помнить, что грибы являются трудноперевариваемым продуктом, поэтому не рекомендуется использовать в рационе людям преклонного возраста, беременным и кормящим женщинам, а также детям до 14 лет», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре. Кроме того, тюменцам порекомендовали избегать грибов «переростков», не есть их сырыми и обрабатывать сразу по возвращении домой. Также жителей предупредили об опасности покупки грибов у уличных продавцов, так как на стихийных рынках отсутствуют документы о безопасности и качестве продукции. Среди симптомов отравления — тошнота, диарея, боли в животе, нарушение зрения и галлюцинации. Специалисты советуют сразу обратиться к врачу и соблюдать питьевой режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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