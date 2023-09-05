В Тюмени продают грибные консервы, опасные для здоровья

Тюменцам посоветовали не покупать грибы у уличных продавцов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Покупные грибы и консервы из них опасны для людей, ведь они способны вызвать тяжелое заболевание с летальным исходом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области. Также жителям региона посоветовали собирать только известные грибы и правильно их обрабатывать, чтобы избежать отравления.

«Не покупайте грибные консервы, т. к. это может вызвать тяжелое заболевание — ботулизм, в том числе со смертельным исходом. Следует помнить, что грибы являются трудноперевариваемым продуктом, поэтому не рекомендуется использовать в рационе людям преклонного возраста, беременным и кормящим женщинам, а также детям до 14 лет», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре.

Кроме того, тюменцам порекомендовали избегать грибов «переростков», не есть их сырыми и обрабатывать сразу по возвращении домой. Также жителей предупредили об опасности покупки грибов у уличных продавцов, так как на стихийных рынках отсутствуют документы о безопасности и качестве продукции. Среди симптомов отравления — тошнота, диарея, боли в животе, нарушение зрения и галлюцинации. Специалисты советуют сразу обратиться к врачу и соблюдать питьевой режим.