05 сентября 2023

«Известия» узнали, почему Польше невыгодно выдавать уклонистов на Украину

«Известия»: Польше невыгодно выдавать уклонистов на Украину из-за налогов
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские власти для мобилизации ищут уклонистов, которые уехали в Европу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинцы, приехавшие на территорию Польши, сами себя обеспечивают и платят налоги, тем самым замещая переселившихся в Западную Европу поляков. Эксперты считают, что в этом причина, по которой польским властям невыгодно отправлять украинских уклонистов на родину.

«Польша получает от находящихся на ее территории украинцев немалую экономическую выгоду. Около 70% официально проживающих в Польше украинцев сами себя содержат и платят налоги и этим серьезно замещают уехавших в Западную Европу поляков», — рассказал «Известиям» эксперт Валдайского клуба Дмитрий Офицеров-Бельский. ЕС также поддерживает мигрантов с Украины, выделив на их содержание около 200 миллионов евро.

Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Великобритания должна размещать у себя больше украинских беженцев. В настоящее время в Британии действует программа «Дома для Украины». По ней частные лица, общественные организации или просто неравнодушные граждане могут предоставлять беженцам бесплатное жилье в обмен на компенсацию от государства.

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Украинцы, приехавшие на территорию Польши, сами себя обеспечивают и платят налоги, тем самым замещая переселившихся в Западную Европу поляков. Эксперты считают, что в этом причина, по которой польским властям невыгодно отправлять украинских уклонистов на родину. «Польша получает от находящихся на ее территории украинцев немалую экономическую выгоду. Около 70% официально проживающих в Польше украинцев сами себя содержат и платят налоги и этим серьезно замещают уехавших в Западную Европу поляков», — рассказал «Известиям» эксперт Валдайского клуба Дмитрий Офицеров-Бельский. ЕС также поддерживает мигрантов с Украины, выделив на их содержание около 200 миллионов евро. Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Великобритания должна размещать у себя больше украинских беженцев. В настоящее время в Британии действует программа «Дома для Украины». По ней частные лица, общественные организации или просто неравнодушные граждане могут предоставлять беженцам бесплатное жилье в обмен на компенсацию от государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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