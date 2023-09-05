«Известия» узнали, почему Польше невыгодно выдавать уклонистов на Украину

«Известия»: Польше невыгодно выдавать уклонистов на Украину из-за налогов

06 сентября 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

Украинские власти для мобилизации ищут уклонистов, которые уехали в Европу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы, приехавшие на территорию Польши, сами себя обеспечивают и платят налоги, тем самым замещая переселившихся в Западную Европу поляков. Эксперты считают, что в этом причина, по которой польским властям невыгодно отправлять украинских уклонистов на родину. «Польша получает от находящихся на ее территории украинцев немалую экономическую выгоду. Около 70% официально проживающих в Польше украинцев сами себя содержат и платят налоги и этим серьезно замещают уехавших в Западную Европу поляков», — рассказал «Известиям» эксперт Валдайского клуба Дмитрий Офицеров-Бельский. ЕС также поддерживает мигрантов с Украины, выделив на их содержание около 200 миллионов евро. Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Великобритания должна размещать у себя больше украинских беженцев. В настоящее время в Британии действует программа «Дома для Украины». По ней частные лица, общественные организации или просто неравнодушные граждане могут предоставлять беженцам бесплатное жилье в обмен на компенсацию от государства.

Украинцы, приехавшие на территорию Польши, сами себя обеспечивают и платят налоги, тем самым замещая переселившихся в Западную Европу поляков. Эксперты считают, что в этом причина, по которой польским властям невыгодно отправлять украинских уклонистов на родину. «Польша получает от находящихся на ее территории украинцев немалую экономическую выгоду. Около 70% официально проживающих в Польше украинцев сами себя содержат и платят налоги и этим серьезно замещают уехавших в Западную Европу поляков», — рассказал «Известиям» эксперт Валдайского клуба Дмитрий Офицеров-Бельский. ЕС также поддерживает мигрантов с Украины, выделив на их содержание около 200 миллионов евро. Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Великобритания должна размещать у себя больше украинских беженцев. В настоящее время в Британии действует программа «Дома для Украины». По ней частные лица, общественные организации или просто неравнодушные граждане могут предоставлять беженцам бесплатное жилье в обмен на компенсацию от государства.