Посол Украины выступил с требованием к британцам по беженцам

Великобритания должна размещать у себя в стране больше украинских беженцев. Об этом заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.
Посол поблагодарил британцев, что они «стоят плечом к плечу» с Украиной и оказывают всевозможную поддержку стране.«Но некоторым [беженцам] все еще нужна ваша помощь», — добавил Вадим Пристайко. Его слова приводит
Уточняется, что год назад в Британии запустили программу «Дома для Украины». Благодаря ей, частные лица, общественные организации или просто неравнодушные граждане могут предоставлять беженцам бесплатное жилье, в обмен на компенсацию от государства. Но по информации из СМИ, власти постепенно стали сворачивать программу.
Ранее украинская беженка пожаловалась на жизнь в Великобритании. По ее словам, она переживает «социальную смерть», не имея возможности трудоустроиться и социализироваться. Также сложности украинских мигрантов отмечали и в Ирландии.
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