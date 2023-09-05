«Союзмультфильм» потребовал денег у ЦУМа в Кургане за нарушение авторских прав

Киностудия «Союзмультфильм» выиграла суд у Зауральского торгового дома, который нарушил авторские права на персонажа «Волк». Об этом говорится в материалах дела, опубликованного на сайте арбитражного суда Курганской области.
«Суд решил удовлетворить иск АО киностудии „Союзмультфильм“ к ОАО „Зауральский торговый дом“ и взыскать компенсацию за нарушение авторского права на персонажа „Волк“ из анимационного фильма „Жил-был Пес“», — указано в судебных материалах. В материалах дела говорится о том, что в курганском ЦУМе была сделана контрольная закупка копилки «Волк» с фотофиксацией факта нарушения авторского права. Представитель «Союзмультфильма» подчеркнул, что по закону мог потребовать компенсацию до 5 миллионов рублей. Учитывая небольшой объем контрафактной продукции, правообладатель предъявил иск на 10 тысяч рублей за каждое нарушение авторского права при реализации поддельной копилки «Волк» в Зауральском торговом доме.
Ранее столичная фирма «Рот Фронт» потребовала компенсацию размером 2 миллиона рублей с курганского производителя кондитерских изделий ООО «АРТ и Ко Плюс» за использование товарного знака «Птичье молоко». Судебное заседание назначено в Кургане на восьмое сентября.
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