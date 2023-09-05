05 сентября 2023

Акулы напали на катамаран с россиянами у берегов Австралии

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Океанариум Екатеринбурга, акула
Катамаран с двумя россиянами подвергся нападению акул недалеко от Австралии Фото:

У берегов Австралии акулы напали на катамаран с двумя россиянами и одним французом. Все трое были спасены, сообщили в Австралийском управлении морской безопасности (AMSA).

«Мы отреагировали на зарегистрированный в России аварийный радиомаяк с указанием местоположения (EPIRB — аварийного радиобуя). EPIRB был зарегистрирован на 9-метровый надувной катамаран Tion с тремя людьми на борту. <…> Оба корпуса судна были повреждены после нескольких нападений акул», — сообщили соцсетях службы.

Уточняется, что судно, на которое напали акулы, направлялось в австралийский город Кэрнс из тихоокеанского государства Вануату. В посольстве РФ в Австралии заявили, что катамаран совершал кругосветное путешествие в рамках 250-летия со дня рождения мореплавателя Ивана Крузенштерна, передает ТАСС.

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У берегов Австралии акулы напали на катамаран с двумя россиянами и одним французом. Все трое были спасены, сообщили в Австралийском управлении морской безопасности (AMSA). «Мы отреагировали на зарегистрированный в России аварийный радиомаяк с указанием местоположения (EPIRB — аварийного радиобуя). EPIRB был зарегистрирован на 9-метровый надувной катамаран Tion с тремя людьми на борту. <…> Оба корпуса судна были повреждены после нескольких нападений акул», — сообщили соцсетях службы. Уточняется, что судно, на которое напали акулы, направлялось в австралийский город Кэрнс из тихоокеанского государства Вануату. В посольстве РФ в Австралии заявили, что катамаран совершал кругосветное путешествие в рамках 250-летия со дня рождения мореплавателя Ивана Крузенштерна, передает ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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