Акулы напали на катамаран с россиянами у берегов Австралии

06 сентября 2023 в 08:26 Размер текста - 17 +

Катамаран с двумя россиянами подвергся нападению акул недалеко от Австралии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У берегов Австралии акулы напали на катамаран с двумя россиянами и одним французом. Все трое были спасены, сообщили в Австралийском управлении морской безопасности (AMSA). «Мы отреагировали на зарегистрированный в России аварийный радиомаяк с указанием местоположения (EPIRB — аварийного радиобуя). EPIRB был зарегистрирован на 9-метровый надувной катамаран Tion с тремя людьми на борту. <…> Оба корпуса судна были повреждены после нескольких нападений акул», — сообщили соцсетях службы. Уточняется, что судно, на которое напали акулы, направлялось в австралийский город Кэрнс из тихоокеанского государства Вануату. В посольстве РФ в Австралии заявили, что катамаран совершал кругосветное путешествие в рамках 250-летия со дня рождения мореплавателя Ивана Крузенштерна, передает ТАСС.

У берегов Австралии акулы напали на катамаран с двумя россиянами и одним французом. Все трое были спасены, сообщили в Австралийском управлении морской безопасности (AMSA). «Мы отреагировали на зарегистрированный в России аварийный радиомаяк с указанием местоположения (EPIRB — аварийного радиобуя). EPIRB был зарегистрирован на 9-метровый надувной катамаран Tion с тремя людьми на борту. <…> Оба корпуса судна были повреждены после нескольких нападений акул», — сообщили соцсетях службы. Уточняется, что судно, на которое напали акулы, направлялось в австралийский город Кэрнс из тихоокеанского государства Вануату. В посольстве РФ в Австралии заявили, что катамаран совершал кругосветное путешествие в рамках 250-летия со дня рождения мореплавателя Ивана Крузенштерна, передает ТАСС.