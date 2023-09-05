На фронт отправили партию модернизированных БМП-2М с боевым модулем «Бережок» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Конструкторского бюро приборостроения (КБП), входящее в дочерний холдинг «Высокоточные комплексы», отправило в армию партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М «Бережок». Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госкорпорации Ростех.

«Дочерний холдинг „Высокоточные комплексы“ отправил Минобороны России партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями „Бережок“. Этот комплекс чрезвычайно востребован при выполнении задач в зоне СВО. Он применяется для ликвидации живой силы противника, укреплений и всех существующих в мире танков и боевых машин», — говорится в сообщении.

Вооружение БМП-2М позволяет поражать цели на дальности до восьми километров. В его состав входит: 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, пулемет ПКТМ на 7,62 миллиметра и 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГ-30М. Также имеются две пусковые установки ПТУР «Корнет».

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» показал, как ремонтируют боевые модули «Бережок» для БМП. Также сообщалось, что дочки оборонного завода передали в зону СВО рекордное число отремонтированной бронетехники. Всего на фронт было отправлено более 83% БМД и БТР-Д от запланированного в этом году количества.