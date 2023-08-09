«Курганмашзавод» показал, как ремонтируют боевые модули для БМП. Видео

10 августа 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

На КМЗ показали, как ремонтируют боевые модули БМП-2 Фото: Михаил Калянов © URA.RU На «Курганмашзаводе» показали, как проходит капитальный ремонт боевых модулей БМП-2 «Бережок». Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «В начале года на прессово-сборочном заводе организован новый участок, где проводится капремонт механических элементов боевых модулей БМП-2 „Бережок“. Здесь организован замкнутый цикл работы с изделием: от разборки и сварки до покраски», — говорится в подписи к видео с завода. Отгрузка боевых модулей, начавшаяся в апреле, идет с опережением запланированных сроков. Пресс-служба завода отметила, команда специалистов набрана из опытных сотрудников производства. Усилением стали работники из сборочно-сдаточного производства и завода сварных конструкций. Также требуются слесари, маляры и электросварщики. Ранее URA.RU писало, что дочки «Курганмашзавода» передали на фронт рекордное число отремонтированной бронемашин. По данным холдинга «Высокоточные комплексы», в зону СВО из филиала оборонного предприятия в Волгограде и Бронетанкового ремонтного завода из Екатеринбурга было передано более 83% техники. Также сообщалось, что на курганские БМП планируют установить новый боевой модуль «Эпоха» для артиллерийского огня.

На «Курганмашзаводе» показали, как проходит капитальный ремонт боевых модулей БМП-2 «Бережок». Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «В начале года на прессово-сборочном заводе организован новый участок, где проводится капремонт механических элементов боевых модулей БМП-2 „Бережок“. Здесь организован замкнутый цикл работы с изделием: от разборки и сварки до покраски», — говорится в подписи к видео с завода. Отгрузка боевых модулей, начавшаяся в апреле, идет с опережением запланированных сроков. Пресс-служба завода отметила, команда специалистов набрана из опытных сотрудников производства. Усилением стали работники из сборочно-сдаточного производства и завода сварных конструкций. Также требуются слесари, маляры и электросварщики. Ранее URA.RU писало, что дочки «Курганмашзавода» передали на фронт рекордное число отремонтированной бронемашин. По данным холдинга «Высокоточные комплексы», в зону СВО из филиала оборонного предприятия в Волгограде и Бронетанкового ремонтного завода из Екатеринбурга было передано более 83% техники. Также сообщалось, что на курганские БМП планируют установить новый боевой модуль «Эпоха» для артиллерийского огня.