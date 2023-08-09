09 августа 2023

«Курганмашзавод» показал, как ремонтируют боевые модули для БМП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, бмп, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
На КМЗ показали, как ремонтируют боевые модули БМП-2 Фото:

На «Курганмашзаводе» показали, как проходит капитальный ремонт боевых модулей БМП-2 «Бережок». Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия.

«В начале года на прессово-сборочном заводе организован новый участок, где проводится капремонт механических элементов боевых модулей БМП-2 „Бережок“. Здесь организован замкнутый цикл работы с изделием: от разборки и сварки до покраски», — говорится в подписи к видео с завода. Отгрузка боевых модулей, начавшаяся в апреле, идет с опережением запланированных сроков.

Пресс-служба завода отметила, команда специалистов набрана из опытных сотрудников производства. Усилением стали работники из сборочно-сдаточного производства и завода сварных конструкций. Также требуются слесари, маляры и электросварщики.

Ранее URA.RU писало, что дочки «Курганмашзавода» передали на фронт рекордное число отремонтированной бронемашин. По данным холдинга «Высокоточные комплексы», в зону СВО из филиала оборонного предприятия в Волгограде и Бронетанкового ремонтного завода из Екатеринбурга было передано более 83% техники. Также сообщалось, что на курганские БМП планируют установить новый боевой модуль «Эпоха» для артиллерийского огня.

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На «Курганмашзаводе» показали, как проходит капитальный ремонт боевых модулей БМП-2 «Бережок». Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «В начале года на прессово-сборочном заводе организован новый участок, где проводится капремонт механических элементов боевых модулей БМП-2 „Бережок“. Здесь организован замкнутый цикл работы с изделием: от разборки и сварки до покраски», — говорится в подписи к видео с завода. Отгрузка боевых модулей, начавшаяся в апреле, идет с опережением запланированных сроков. Пресс-служба завода отметила, команда специалистов набрана из опытных сотрудников производства. Усилением стали работники из сборочно-сдаточного производства и завода сварных конструкций. Также требуются слесари, маляры и электросварщики. Ранее URA.RU писало, что дочки «Курганмашзавода» передали на фронт рекордное число отремонтированной бронемашин. По данным холдинга «Высокоточные комплексы», в зону СВО из филиала оборонного предприятия в Волгограде и Бронетанкового ремонтного завода из Екатеринбурга было передано более 83% техники. Также сообщалось, что на курганские БМП планируют установить новый боевой модуль «Эпоха» для артиллерийского огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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